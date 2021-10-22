90'lara dönüş: Birbirinden şık ve çekici kolej stili ürün önerileri

Sonbahar sezonu dinamik, enerji dolu ve hareketli genç ruhlardan esinlenerek hazırlanan birbirinden şık kolej stili kıyafetler ile dikkat çekiyor. Gençlik enerjisini yansıtan kolej stili, son dönemde popülerliğini hızla artırıyor. 90’ların ruhunu günümüze taşıyan bu stil hangi yaştan olursa olsun, tüm kadınların beğenisini kazanıyor. Siz de bu sonbaharda kolej stilinizi oluşturarak son trendleri yakalayabilirsiniz.

Pileli Etekler Kolej Stili ile Tekrardan Yükselişte!

Yüksek bel tasarımı ile 90’ların ruhunu günümüze taşıyan pileli etekler kolej stilinin vazgeçilmez parçalarından biri. Kaliteli kumaşı ile dikkat çeken Happygirr Pileli Etek, farklı renk seçenekleri ile beğeninizi kazanacak. Hem şık hem de spor kombinler yapabileceğiniz pileli etekleri pek çok farklı ayakkabı modeli ile bir arada kullanabilirsiniz. Bu formdaki etekler özellikle uzun beyaz çoraplar ile kombinlendiğinde tam bir kolej stili yaratıyor.

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Pull & Bear Fitilli Örgü Kolej Hırka Sayesinde Okul Yıllarınıza Döneceksiniz!

Sonbahar deyince akla gelen ilk giyim ürünlerinden biri olan hırkalar kolej stilinde de kendine yer buluyor. Pull & Bear Fitilli Örgü Kolej Hırka, manşetlerinde ve etek kısmında yer alan çizgiler ile sizi okul yıllarınıza döndürecek. Ağırlıklı olarak krem renginde tasarlanmış bu hırka, pek çok ten rengi ile uyumlu bir görünüm yakalar. Klasik görünümlerden ve sade tasarımlardan hoşlananlar için tasarlanan Pull & Bear Fitilli Örgü Kolej Hırka, soğuk sonbahar günlerinde sizi sıcacık tutarak soğuktan korur.

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Happiness İst. Kadın Beyaz Yamalı Sweatshirt ile Dinamik Bir Görüntü Yakalayın!

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Rahat giyimin vazgeçilmez parçalarından olan swaetshirtler bu sezon tam anlamıyla kolej koleksiyonunu ele geçiriyor. İkonik görünümü ve saks mavisi detayları ile ön plana çıkan Happiness İst. Kadın Beyaz Yamalı Sweatshirt ile siz de aradığınız şıklığa ve konfora ulaşabilirsiniz. Çoğunlukla viskon kumaştan tasarlanan bu ürün kabartma yamaları ve yumuşak dokusu ile dikkat çekiyor. Bu sweatshirtü eteklerden pantolonlara, eşofmanlardan şortlara kadar pek çok ürün ile bir arada kullanabilirsiniz.

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Rahatlıktan Vazgeçmeyenler İçin: Bershka Pamuklu Kolej Jogging Fit Pantolon

Rahatlığı ile ön plana çıkan kolej stilinde kumaş pantolonlar, yerini eşofman altı modellerine bırakıyor. Her türlü tarza rahatlıkla uyum sağlayan Bershka Pamuklu Kolej Jogging Fit Pantolon, bu noktada sizin için kurtarıcı bir parça olabilir. Özellikle rengi ile dikkat çeken bu model kaliteli pamuklu kumaşı ile de kullanıcılarından tam puan alıyor. Spor beyaz ayakkabılar ile kombinlendiğinde tam bir 90’lar tarzı oluşturan bu pantolon sayesinde hem şık hem de rahat olabilirsiniz.

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Ludo Vico Pamuklu Desenli Çizgili Kolej Spor Çorabı ile Trend Bir Tarz Mümkün!

Soket çoraplar kolej stilinin tamamlayıcısı olan giyim ürünlerinden biri. Özellikle çizgili tasarımı ile dikkat çeken Ludo Vico Pamuklu Desenli Çizgili Kolej Tenis Spor Çorabı, 6 farklı rengi ile kombinlerinize canlılık katmaya geliyor. Pileli veya mini eteklerinizin altına spor ayakkabılarınız ile birlikte giyebileceğiniz bu çoraplar tarzınızı tamamlamanıza yardımcı olacak. Stiletto tarzındaki ayakkabı modelleri ile de kullanılan soket çoraplar spor şık bir kombin için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

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My Love Butik Crop Kolej Süveter, Rengi ile Görenleri Büyülüyor!

Son dönemin trendi olan kolej stili, renkli süveterler olmadan düşünülemez. 90’ların renkli süveter modasını günümüz crop trendi ile birleştiren My Love Butik Crop Kolej Süveter, kolej stili ile kombin yapmak isteyenler için doğru bir tercih olabilir. Yaz kış fark etmeden kullanabileceğiniz bu ürünü hem eşofman altları hem de kot pantolonlar ile rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Özellikle gömleklerin üstüne tercih edilen süveterler tek başına giyildiklerinde de oldukça tarz bir görünüm sunuyorlar.

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Kolej Stilinde En Çok Tercih Edilenlerden Biri: Unisex Harvard Baskılı Oversize Sweatshirt Hoodie

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Kapüşonlu sweatshirtlere eklenen renkli baskılar, kolej stilinin olmazsa olmaz detayları arasında yer alıyor. Abartı görünümlerden uzak durmak isteyenlerdenseniz sade tasarımı ile zahmetsiz bir şıklık sunan Unisex Harvard Baskılı Oversize Sweatshirt Hoodie tam size göre! Siyah rengi ile müthiş bir kombin yapma kolaylığı sağlayan bu hoodie, dolabınızdaki kurtarıcı parçalar arasında yerini alacak. Soğuk havalar için iyi bir tercih olan bu ürün ile sanki hep evdeymişsiniz gibi konfor alanını gittiğin her yere taşıyabilirsiniz.

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YKONLİNE Unisex Oversize Kolej Ceketi Farklı Renk Seçenekleri ile Beğeninizi Kazanacak!

Armalı kolej ceketleri, okula dönüş mevsimi olan sonbaharda da yükselişini sürdürüyor. Pek çok parça ile rahatlıkla kombinlenebilen bu ceketler dolgun görünümleri ile iddialı parçalar arasında yerini alıyor. YKONLİNE Unisex Oversize Kolej Ceketi ikonik renk seçenekleri ile kombinlerinize canlılık katacak. Oversize modeli ile trend bir görünüm yakalamanıza yardımcı olan bu ceket özellikle mevsim geçişlerinde sizin için kurtarıcı bir parça olabilir. Hakim yaka modeli ile ön plana çıkan bu ceket ile kendinizi Amerikan gençlik dizilerindeki başrol gibi hissedebilirsiniz.

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Pull & Bear Harvard Kolej Tote Çanta ile Kombinlerini Tamamlayın!

Kombinlerin tamamlayıcısı rolünü üstlenen çantalar kolej stilinde de büyük önem taşır. Baskısı ile dikkat çeken Pull & Bear Harvard Kolej Tote Çanta, kolej stilini tamamlamak isteyenler için yerinde bir tercih olabilir. Hem kotlar hem de eşofman altları ile uyum sağlayabilecek bu çanta tarz olduğu kadar kullanışlı olmasıyla da ön plana çıkıyor. Geniş yapısı ile eşyalarınızı sığdırabileceğiniz bu ürün defter, kitap gibi okul malzemeleri için de ideal bir kullanım sağlıyor.

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90’ların Vazgeçilmez Ürünü Adidas Ayakkabılar ile Zamansız Bir Şıklık Yakalayın!

Yalın tasarımı ve zamansız modeli ile dikkat çeken Adidas ayakkabılar 90’ların modasını günümüze taşıyor. Hala trend olan bu ayakkabı modeli ile kolej stilinize farklı bir hava katabilirsiniz. Özellikle soket çoraplar ile kombinlenen bu ürün sağladığı konfor ile de tercih sebebi oluyor. Adidas ayakkabı modellerini yaşınız ne olursa olsun, rahatlıkla giyebilirsiniz. Yıllara meydan okuyan kalitesi ile kullanıcılarının da beğenisini kazanan bu ürün farklı renk seçenekleri de sunuyor.

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