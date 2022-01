A'dan Z'ye makyaj fırçası rehberi: Hangi fırça ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Piyasada yüzlerce makyaj fırçası var ve bunların arasından seçim yapmak çok zor. Fondöten, aydınlatıcı, far ve diğer makyaj fırçalarının hepsi kusursuz bir makyaj duruşu elde etmek için kullanabileceğiniz ürünler. Ancak doğru fırçayı doğru yerde kullandığınız zaman muhteşem görünebilirsiniz. İşte makyaj yaparken kullanabileceğiniz harika fırçalar!

1. Kusursuz bir ten için: Nascita Profesyonel 3D Kabuki Fondöten Fırçası

Nascita Profesyonel 3D Kabuki Fondöten Fırçası, size kusursuz bir ten makyajının anahtarını verir. Likit formlu ürünler için kullanılan fırça, fondöteni ziyan etmeden eşit bir şekilde tüm yüze dağıtır. Fırçanın kıllarının sık ve uzun olması, pürüzsüz bir kapatıcılık sağlar. Ayrıca sentetik kıllardan üretildiği için yüzün her bölgesine kolayca uygulanabilir. Ancak fırça ile fondöteni yüzünüze dağıtırken sert bir şekilde hareket etmeyin! Fırçayı yumuşak dokunuşlarla cilde fazla bastırmadan kullanın. Böylece fondötenin daha doğal ve canlı durmasını sağlayabilirsiniz.

2. Mükemmel bir ten makyajının olmazsa olmazı: Match Lancome Pudra Fırçası

Ten makyajının kilit ürünlerinden biri olan yüz pudrasını profesyonel bir şekilde kullanmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Match Lancome Pudra Fırçası, doğal kıllardan üretilmiş yumuşak ve sık yapısıyla makyajınızda doğal bir bitiş sağlar. Pudra fırçanızı burun kenarları, alın ve göz altı bölgelerinize uygulayabilirsiniz. Ancak yumuşak yapıdaki fırçayı kullanırken çok dikkatli olmalısınız. Pudra, ten makyajının son aşaması olduğu için fırçanızı sadece dokundurarak kullanmalısınız. Bu sayede hem alttaki makyajın dağılmasını engelleyebilir hem pudranızı kontrollü bir şekilde dağıtabilirsiniz.

3. Küçük makyaj hileleri için: The Midnight Açılı Kontür Fırçası

IRSHI COSMETICS The Midning Glow Collection Ultra Lüks Açılı Kontür Fırçası, kontür uygulamasına yardımcı olmak için tasarlandı. Fırçanın şekli, elmacık kemikleri, alnın tepe noktaları ve çene çizgisine uygulama yapmak için oldukça ideal. Yumuşacık kılları, profesyonel bir makyaj uygulaması sağlar. Gelelim fırçayı uygulama kısmına: Koyu bronzer ya da kontür pudrasını saç diplerine, burun kenarlarına ya da elmacık kemiklerinin altına fazla bastırmadan ve dağıtmadan sürün. Daha sonra bu çizgiyi etrafa yaymadan aşamalı bir şekilde fırçayla yayın. İşte kusursuz bir görünüme kavuşmak bu kadar kolay!

4. Her yerde ışıldamak için: Nascita Ocean Oval Yapılı Allık Fırçası

Nascita Ocean Oval Yapılı Allık Fırçası, yüze renk ve canlılık katmak için kullanılır. Kılları son derece esnek ve yumuşak olan ürün, elmacık kemiklerine oturan geniş bir yapıya sahip. Pratik bir kullanım sunan fırça ile allığınızı uygulayabilir, yanaklarınızda pembe veya turuncunun en güzel tonlarını taşımanın keyfini çıkarabilirsiniz. Yalnız doğru kullanıldığında canlı bir görünüme kavuşmanızı sağlayan fırça, yanlış uygulandığında ise facia ile sonuçlanabilir. Toz bir allık kullanıyorsanız fırçanıza bir miktar ürün alıp yüzünüze eşit miktarda yayabilirsiniz. Eğer krem allık kullanıyorsanız bir miktar ürünü elmacık kemiklerinizin üzerine sürebilir ve sonrasında fırça ile dağıtabilirsiniz.

5. Parlak ve ipeksi bir cildin sırrı: Nascita Aydınlatıcı ve Maske Fırçası

Yelpazeye benzeyen şekli ile diğer fırçalardan ayrılan Nascita Aydınlatıcı ve Maske Fırçası highlighter sürmek için kullanılır. Fırça, aydınlatıcının eşit ve düzgün bir şekilde yayılmasını sağlar. Ancak highlighter fırçasının kullanımı çok önemli bir detay. Bu sebeple fırçanın ne şekilde ve hangi bölgede kullanılacağını bilmek gerekir. Highligter fırçası, göz altlarına, elmacık kemiklerinin üzerine ve burun çizgisine uygulanabilir. Fırçayı kullananlara bir ipucu verelim: Fırçayı dik değil, yatay olarak kullanırsanız aydınlatıcıyı dengeli bir şekilde dağıtırsınız ve yüzünüzde çizgi izi bırakmazsınız.

6. Kolay eyeliner uygulaması için: Inglot Eyeliner Fırçası

Makyajın baş karakterlerinden biri olan eyeliner, çoğu kadının korkulu rüyası olabilir. Pek çok kadın, makyaj yapmaya başladığı andan itibaren "Acaba eyeliner'i düzgün çekebilecek miyim?" diye kara kara düşünür. Ama Inglot Eyeliner Fırçası ile tanıştıktan sonra bu konuda endişelenmenize gerek kalmayacak. Bu fırça eyelenir'i daha düzgün ve kontrollü sürmenize yardımcı olur. İncecik ucuysa istediğiniz kalınlığı yakalamanıza imkan sağlar. Üstelik bu özel ince ucu sayesinde kirpik diplerinde boşluk oluşması gibi sorunların önüne geçebilir ve kuyruk çizerken daha rahat hareket edebilirsiniz.

7. Göz makyajınızı en üst seviyelere taşımak için: Trina Artist Far Fırçası

Makyaja yeni başlayanlar için göz farı uygulamaları zor ve karmaşık görünebilir. Ancak Trina Artist Sivri Yapılı Far Fırçası sayesinde göz makyajında profesyonellere taş çıkartacaksınız! Far fırçası, göz kapaklarına ve kirpik diplerine farı uygulamak için kullanılır. Ürün, sık ve yumuşacık kılları sayesinde farı kusursuz bir şekilde dağıtır. Üstelik fırça, farın renk yoğunluğu da artırır. Makyaj yaparken far sürme sırasında zorluk yaşıyorsanız bu fırçayı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

8. Güzel ve ilgi çekici gözler: Alix Avien Far Karıştırma Fırçası

Far karıştırma fırçaları, renk geçişlerinin yumuşatılması ve tüm farın birbirine homojen bir şekilde dağıtılması için kullanılıyor. Alix Avien Far Karıştırma Fırçası Blending Brush ise kaliteli duruşuyla en iyi karıştırma fırçaları arasında yer alıyor. Dumanlı göz makyajı ve gölgelendirme yapmak isteyenler için adeta bir sihirli değnek olan ürün, farklı renklerdeki farları kusursuz bir şekilde dağıtarak makyajın gözünüzde kalıp gibi durmasını engelliyor. Aynı zamanda yeni makyaj trendlerini denemenize ve göz makyajınızı tamamlamanıza da yardımcı oluyor.

9. Daha çarpıcı kaşlar için: Nascita Profesyonel Kaş Boyama Fırçası

Güzel doldurulmuş ve şekil verilmiş kaşlar, kusursuz görünmeniz için büyük bir öneme sahip. Her kaş tipi ile kusursuz bir bütünlük sağlayan Nascita Profesyonel Kaş Boyama Fırçası da mutlaka makyaj çantanızda olmalı! Bu harika fırça, kaşları belirginleştirmek için kullanılır. Kaş kalemi ya da kaş farı ile kaşlarınızı boyadıktan sonra fırça ile görüntüyü daha doğal hale getirebilirsiniz. Kaşlarınızı şekle sokabilir ve makyajı eşit bir şekilde dağıtabilirsiniz.

10. Dolgun dudakların sırrı: Hunca Ruj Fırçası

Fiyat ve performans birlikte değerlendirildiğinde sizi fazlasıyla tatmin edecek olan Hunca Ruj Fırçası'na makyaj fırçası önerileri listesinde yer vermeden geçmek mümkün değil. Fırça, rujun dudak çizgilerinde kusursuz uygulanması için kullanılır. Daha çok make up artistleri tarafından tercih edilen ruj fırçası ile siz de profesyonel işlere imza atabilirsiniz. İster iddialı bir kırmızı ister kahverengi tonlarında bir ruj tercih edin, bu fırça sayesinde daha çekici dudaklara sahip olabilirsiniz.

