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  4. A Milli Futbol Takımı, Letonya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Letonya maçına hazır

10.10.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı, Letonya maçına hazır

RİGA (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın deplasmanda Letonya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Daugava Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Tam kadro olarak gerçekleştirilen antrenman, Stefan Kuntz'un saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşma ve takım fotoğrafı çekiminin ardından başladı.

Isınmayla başlayan idman, koşu ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Letonya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanı, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, TFF yönetim kurulu üyeleri ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Daugava Stadı'nda yarın oynanacak maç, 21.45'te başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Letonya Türkiye

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