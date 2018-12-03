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A101'de Honor 7c fırsatı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.12.2018 17:20 | Son Güncelleme

Çinli markanın yeni telefonu Honor 7c, A101 mağazalarında oldukça uygun fiyata satışa sunulacak. İşte detaylar!

A101'de Honor 7c fırsatı!

Akıllı telefon dünyasının genç ve trendy markası Honor’ın fiyat/performans canavarı modeli Honor 7c, A101'de 1.199 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Hem ön hem arka yüzünde oldukça tatminkar kamera özellikleri dikkat çeken Honor 7c, yüksek performansı uygun bir fiyatla bir araya getiriyor.

Honor'ın geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında satışa sunduğu ve bizim de Teknolojioku olarak incelediğimiz Honor 7c modeli yeni bir fırsatla Türk tüketicisiyle buluşuyor. 6 Aralık 2018 Perşembe gününden itibaren Türkiye çapında A101 mağazalarında satılacak olan Honor 7c, 1.199 TL'ye alınabilecek.

5.99 yani 6 inç diyebileceğimiz bir ekranı bulunan telefonda bu ekranın çözünürlüğü 720x1440 piksel. IPS LCD ekran teknolojisini kullanan telefonun ekran oranı ise 18:9. Ekran gövde oranı yüzde 76.3 olan telefonda çentik bulunmuyor.

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A101'de Honor 7c fırsatı!

Telefon gücünü giriş seviyesi bir işlemci olan Snapdragon 450'den alıyor. Bu işlemci 1.8 GHz Cortex A53 ve sekiz çekirdek desteği sunuyor. GPU tarafında ise Adreno 506 yer alıyor. 3 GB RAM, 32 GB depolama telefonun diğer donanım özellikleri içinde bulunuyor. Telefonda microSD bellek kartı yuvasının da bulunduğunu belirteyim.

Uygun fiyatlı olmasından da anladığınız üzere giriş seviyesi bir telefon deneyimi sunuyor Honor 7c. Günlük kullanım açısından sorun olmayan bu deneyim, oyun ve diğer güç isteyen uygulamalarda da beklentiyi yüksek tutmazsanız sorunsuz bir kullanım sunuyor.

Video:

Daha önce Huawei ya da Honor marka bir telefon kullandıysanız tanıdık bir arayüz sizi karşılıyor. Android 8.0 Oreo sürümü ve EMUI 8.0 birlikteliği iyi bir sonuç vermiş. Kullanım anlamında bir sorun yaşamıyorsunuz. Daha önce Honor marka bir telefon kullanmasanız bile alışmanız uzun sürmüyor.

Telefon günlük kullanımda yeterli bir performans sunuyor. Yine de bazı sentetik testler de yaptık. Bu testlerden Geekbench'te Single Core'da 768, MultiCore'da ise 3.845 puan alan telefon AnTuTu testinde 71.462 puan aldı. Bu donanıma göre yeterli bir performans.

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Uygun fiyatlı dev ekranlı telefon Honor 7c!

Telefon kamera tarafında ise 13 Megapiksel + 2 Megapiksel f/2.2 diyaframlı ana kamera, 8 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera bulunuyor. Ana kamera donanımsal olarak alan derinliği yani bokeh etkisi sunabiliyor. Çok zengin olmasa da ana kamerada HDR, Panorama, Filtre ve Filigran gibi bazı çekim modları yer alıyor.

Telefonun hem ön hem arka kamerasında LED ışık yer alıyor. Hatta ön kameranın LED ışığının şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca ön kamera yüz güzelleştirme filtresi de sunuyor. 0-10 değerlerini verebildiğiniz bu filtre özellikle kadınların ilgisini çekecek gibi görünüyor. Telefonun yine hem ön hem arka kamerası Full HD video kayıt edebiliyor.

Telefonda 3000 mAh Li-Po bir pil bulunuyor. Kullanım testlerimizde telefonun ortalama olarak bir günü rahatlıkla geçirdiğini gördük. Elbette kullanım şartlarına göre bu süreyi artırıp azaltmak mümkün. Rakam gayet güzel. Sunduğu özelliklere göre kabul edilebilir bir süre.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
A101 Honor 7C teknoloji

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