Akıllı telefon dünyasının genç ve trendy markası Honor’ın fiyat/performans canavarı modeli Honor 7c, A101'de 1.199 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Hem ön hem arka yüzünde oldukça tatminkar kamera özellikleri dikkat çeken Honor 7c, yüksek performansı uygun bir fiyatla bir araya getiriyor.
Honor'ın geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında satışa sunduğu ve bizim de Teknolojioku olarak incelediğimiz Honor 7c modeli yeni bir fırsatla Türk tüketicisiyle buluşuyor. 6 Aralık 2018 Perşembe gününden itibaren Türkiye çapında A101 mağazalarında satılacak olan Honor 7c, 1.199 TL'ye alınabilecek.
5.99 yani 6 inç diyebileceğimiz bir ekranı bulunan telefonda bu ekranın çözünürlüğü 720x1440 piksel. IPS LCD ekran teknolojisini kullanan telefonun ekran oranı ise 18:9. Ekran gövde oranı yüzde 76.3 olan telefonda çentik bulunmuyor.
A101'de Honor 7c fırsatı!
Telefon gücünü giriş seviyesi bir işlemci olan Snapdragon 450'den alıyor. Bu işlemci 1.8 GHz Cortex A53 ve sekiz çekirdek desteği sunuyor. GPU tarafında ise Adreno 506 yer alıyor. 3 GB RAM, 32 GB depolama telefonun diğer donanım özellikleri içinde bulunuyor. Telefonda microSD bellek kartı yuvasının da bulunduğunu belirteyim.
Uygun fiyatlı olmasından da anladığınız üzere giriş seviyesi bir telefon deneyimi sunuyor Honor 7c. Günlük kullanım açısından sorun olmayan bu deneyim, oyun ve diğer güç isteyen uygulamalarda da beklentiyi yüksek tutmazsanız sorunsuz bir kullanım sunuyor.
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Telefonun hem ön hem arka kamerasında LED ışık yer alıyor. Hatta ön kameranın LED ışığının şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca ön kamera yüz güzelleştirme filtresi de sunuyor. 0-10 değerlerini verebildiğiniz bu filtre özellikle kadınların ilgisini çekecek gibi görünüyor. Telefonun yine hem ön hem arka kamerası Full HD video kayıt edebiliyor.
Telefonda 3000 mAh Li-Po bir pil bulunuyor. Kullanım testlerimizde telefonun ortalama olarak bir günü rahatlıkla geçirdiğini gördük. Elbette kullanım şartlarına göre bu süreyi artırıp azaltmak mümkün. Rakam gayet güzel. Sunduğu özelliklere göre kabul edilebilir bir süre.
Kaynak: Teknolojioku
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