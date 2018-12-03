Akıllı telefon dünyasının genç ve trendy markası Honor’ın fiyat/performans canavarı modeli Honor 7c, A101'de 1.199 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Hem ön hem arka yüzünde oldukça tatminkar kamera özellikleri dikkat çeken Honor 7c, yüksek performansı uygun bir fiyatla bir araya getiriyor.

Honor'ın geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında satışa sunduğu ve bizim de Teknolojioku olarak incelediğimiz Honor 7c modeli yeni bir fırsatla Türk tüketicisiyle buluşuyor. 6 Aralık 2018 Perşembe gününden itibaren Türkiye çapında A101 mağazalarında satılacak olan Honor 7c, 1.199 TL'ye alınabilecek.

5.99 yani 6 inç diyebileceğimiz bir ekranı bulunan telefonda bu ekranın çözünürlüğü 720x1440 piksel. IPS LCD ekran teknolojisini kullanan telefonun ekran oranı ise 18:9. Ekran gövde oranı yüzde 76.3 olan telefonda çentik bulunmuyor.

A101'de Honor 7c fırsatı!

Telefon gücünü giriş seviyesi bir işlemci olan Snapdragon 450'den alıyor. Bu işlemci 1.8 GHz Cortex A53 ve sekiz çekirdek desteği sunuyor. GPU tarafında ise Adreno 506 yer alıyor. 3 GB RAM, 32 GB depolama telefonun diğer donanım özellikleri içinde bulunuyor. Telefonda microSD bellek kartı yuvasının da bulunduğunu belirteyim.