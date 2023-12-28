A101'e AirPods ve AirTag geliyor! 28 Aralık A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği A101'in İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu'nun 28 Aralık 2023 tarihli yeni listesi yayınlandı. Bu hafta satışa giren ürünler, uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor. Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan A101'in bu haftaki katoloğundan öne çıkan ürünleri görmek isterseniz kataloğun detayları aşağıda sizleri bekliyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Apple aksesuarları, kulaklıklar, tabletler, bilgisayarlar... Elektronik kategorisinde yok yok!

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Huawei P60 Pro Akıllı Telefon'un fiyatı düştü! İndirimdeki ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

AirTagler ve kılıflarına ulaşmak için buraya tıklayın.

Yüksek teknoloji ürünü AirPods modellerine buradan ulaşabilirsiniz.

JBL kulaklık ve hoparlörler Günün Fırsatları kapsamında indirimde! Görmek için buraya tıklayın.

Sennheiser kulaklıklar da indirime girdi, buraya tıklayarak ürünleri görebilirsiniz.

Braun tıraş makinesi, Karaca stand mikser, Tefal ütü ve dahası kataloğu süslüyor!

Sizin için küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

Braun, Philips, Rowenta... Avantajlı fiyatlarla öne çıkan tıraş makineleri burada!

Tasarım ödüllü Cosori airfryerın fiyatı düştü! Ürünü görmek için buraya tıklayın.

Anker'in en sevilen robot süpürgelerinde kaçırılmayacak indirim başladı, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Skechers ayakkabılarda avantajlı fiyatlar!

Sizin için ayakkabı kategorisinde seçtiklerimiz

Rahatlığıyla herkesin gönlünü fetheden Skechers ayakkabı modelleri burada!

Su geçirmez Columbia ayakkabı ve botlarda indirim devam ediyor! Buradan ulaşabilirsiniz.

Özgün tasarımıyla öne çıkan Camper ayakkabıları görmek için buraya tıklayın.

Bir kez alıp bir ömür kullanacağınız tencereler, tavalar da burada!

Sizin için mutfak ürünleri kategorisinde seçtiklerimiz

Karaca sofra ve mutfak ürünlerindeki fırsatları görmek için buraya tıklayın.

Salata kurutucudan saklama kabına Tupperware ürünlerine ulaşmak için buraya tıklayın.

Şık bir sofranın yolu kaliteli yemek takımlarından geçer! Birbirinden kaliteli markaların takımlarına buradan erişebilirsiniz.

Yaşam alanınızın atmosferini güzelleştirecek mobilyalara bakmadan geçmeyin

Sizin için mobilya kategorisinde seçtiklerimiz

Yaşam alanınıza eşsiz bir hava katacak mobilya ve aksesuarlarını görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.





