HABER

AA ihanet gecesine ait yeni görüntülere ulaştı (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 11:04 | Son Güncelleme

FETÖ'nün hain darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan görüntülerde, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirmesinin ardından, köprüde 34 kişinin şehit, 318 kişinin gazi olmasına sebep olan darbeci askerlerin bir kısmının teslim olma, bir bölümünün de toplu halde halktan kaçma anı yer alıyor

İSTANBUL (AA) - AA'nın 15 Temmuz ihanet gecesine ait ulaştığı yeni görüntülerde, darbe girişiminin seyrini değiştirmesinin ardından darbeci askerlerin bir bölümünün teslim olma, bir bölümünün de direnişe katılan halktan kaçma anları saniye saniye yer alıyor.

AA, 15 Temmuz gecesi, o tarihteki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananların kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

15 Temmuz gecesine ait görüntüler, darbeci askerlerin köprüye geldikleri saat 21.52'den, teslim oldukları saat 06.15'e kadar geçen 8 saat 23 dakikalık sürede yaşananları tüm şeffaflığıyla ortaya koyuyor.

- Darbeci askerlerin kaçış anı

Darbe girişiminin seyrinin değişmesinin ardından, köprüyü kapatan askerler silahlarını indiriyor.

Omzuna Türk bayrağını asan bir vatandaş koşarak askerlerin yanına doğru gidiyor. Vatandaşların yanında yer alan polisin de bu süreçte temkinli olmayı sürdürdüğü görülüyor.

Köprü üstündeki direnişte omuz omuza yer alan vatandaşlar, yine birbirlerinden aldıkları kuvvetle askerlere doğru koşuyor.

Askeri araçları kendilerine siper eden ve vatandaşların üzerlerine doğru gelmesinden panikleyen askerler, toplu halde kaçmaya başlıyor.

Kalabalık bir vatandaş grubu, Zincirlikuyu istikametine doğru kaçan askerlerin peşinden gidiyor.

Köprüye çok sayıda ambulans ile TOMA sevk ediliyor.

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
Haşhaş üreticisinin başı böceklerle dertteHaşhaş üreticisinin başı böceklerle dertte
Stajyer kız öğrenciler, itfaiyecilerle eğitimdeStajyer kız öğrenciler, itfaiyecilerle eğitimde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi darbeci asker FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta üs bölgesi yolunda patlama!

Şırnak'ta hain tuzak! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'da hortum meydana geldi

Denizde oluştu sahile ilerledi! Hortum paniği

Son dakika! S-400 sevkiyatında bir uçak daha Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 sevkiyatında bir uçak daha Ankara'ya indi

Son dakika... Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Karanlık geceyi anlattı: Ellerimi kaldırıp üzerlerine doğru koşmaya başladım...

En karanlık gece: Ellerimi kaldırıp üzerlerine koşmaya başladım

15 Temmuz gazisinden tüyleri diken diken eden sözler: 1 ay balkonda tüfeğime sarılarak yattım

O geceyi anlattı: 1 ay balkonda tüfeğime sarılarak yattım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.