HABER

AA yayınları "1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali"nde ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 17:59 | Son Güncelleme

"Bir Uzun Hikaye" temasıyla düzenlenen festivalin global iletişim ortağı olan Anadolu Ajansı farklı türdeki özgün kitaplarını kitapseverlerle buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) iş birliğiyle düzenlenen "1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali" devam ediyor.

Bu yıl ilk kez "Bir Uzun Hikaye" temasıyla düzenlenen festivalin global iletişim ortağı olan Anadolu Ajansı (AA) da farklı türdeki özgün kitaplarını kitapseverlerle buluşturuyor.

Fuarın açılış programına katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da fuardaki AA standını gezdi.

AA yayınlarını ilgiyle takip ettiğini ifade eden Erdoğan, ilk kez fuarda sergilenen "Cemal Kaşıkçı Cinayeti" adlı kitabını inceledi.

Erdoğan'a kitabın Türkçe, İngilizce ve Arapça baskıları takdim edildi.

Fuarda AA yayınlarından çıkan "Gökyüzünden Türkiye", "Yükselen Afrika", "Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi", "Trump ve Küresel Düzen" ile "Muhabir - Habercinin Temel Kitabı" ve "Savaş Muhabiri - Riskli Bölgelerde Habercilik" eserleri okuyucuyla buluşuyor.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Büyükşehir’den Kızılay’a ‘kan’ aracıBüyükşehir’den Kızılay’a ‘kan’ aracı
Kayıp ilanı verildi bu halde bulundu! Büyük sır!Kayıp ilanı verildi bu halde bulundu! Büyük sır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA yayınları Bilal Erdoğan cemal kaşıkçı cinayeti stant Uluslararası Avrasya Kitap Festivali

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Karlar eridi ortaya çıktı!

Karlar eridi ortaya çıktı!

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da bir kişi kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu

Kayıp ilanı verildi bu halde bulundu! Büyük sır!

Tacizle suçladığı adamı sokak ortasında öldürdü! Böyle gözaltına alındı

Tacizle suçladığı adamı sokak ortasında öldürdü!

Kadıköy'de taksi sürücüsü dövülerek öldürüldü

Kadıköy'de vahşet! 3 kişi taksiye bindi ve...

Karabük'te kediyi tüfekle vurarak öldürdüler

Kediye bunu yaptılar! Büyük vicdansızlık

Babasından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı:1 ölü, 1 yaralı

Arkadaşının ölümüne sebep oldu! Acı olay

Kayseri'de kamp yapan gencin korkunç ölümü

Kamp yapan gencin korkunç ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.