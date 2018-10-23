AA yönetiminden BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu'na ziyaret

NEW YORK (AA) – Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu’nu ziyaret etti.

BM Genel Merkezi’nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen “İstanbul Photo Award 2018” uluslararası fotoğraf yarışması sergisinin açılışı için New York’ta bulunan Özkaya, Büyükelçi Sinirlioğlu’nu makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Daimi Temsilcilikte gerçekleşen ziyarette Sinirlioğlu, AA’nın fotoğraf ve haber kalitesi açısından artık dünya markası haline geldiğini belirterek BM’de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, ödül alan fotoğrafların sergisi için “New York BM Genel Merkezi’nde böyle başarılı bir serginin artık geleneksel bir şekilde düzenleniyor haline gelmesi gerçekten gurur verici. AA’nın başarısını ve geldiği noktayı gösteriyor.” diye konuştu.

Özkaya da BM nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinin, uluslararası “İstanbul Photo Awards” fotoğraf sergisine BM içindeki destekleri ve himayelerinden dolayı Sinirlioğlu'na teşekkür ederek Türkiye’den getirdiği AA tarafından basılan kitaplardan hediye etti.