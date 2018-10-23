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AA yönetiminden BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu'na ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 00:20 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Birleşmiş Milletler nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nu ziyaret etti

NEW YORK (AA) – Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu’nu ziyaret etti.

BM Genel Merkezi’nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen “İstanbul Photo Award 2018” uluslararası fotoğraf yarışması sergisinin açılışı için New York’ta bulunan Özkaya, Büyükelçi Sinirlioğlu’nu makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Daimi Temsilcilikte gerçekleşen ziyarette Sinirlioğlu, AA’nın fotoğraf ve haber kalitesi açısından artık dünya markası haline geldiğini belirterek BM’de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, ödül alan fotoğrafların sergisi için “New York BM Genel Merkezi’nde böyle başarılı bir serginin artık geleneksel bir şekilde düzenleniyor haline gelmesi gerçekten gurur verici. AA’nın başarısını ve geldiği noktayı gösteriyor.” diye konuştu.

Özkaya da BM nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinin, uluslararası “İstanbul Photo Awards” fotoğraf sergisine BM içindeki destekleri ve himayelerinden dolayı Sinirlioğlu'na teşekkür ederek Türkiye’den getirdiği AA tarafından basılan kitaplardan hediye etti.

Görüşmeye AA heyetinden Pazarlama ve İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, Yurt Haberleri Editörü Zekeriya Kaya, Amerika Haberleri Editörü Hakan Çopur ve New York Büro Temsilcisi İslam Doğru da katıldı.

Bu yıl BM Genel Merkezi’nde 3'üncüsü düzenlenen ve dünya kamuoyunda ses getiren olayların görsel özeti durumundaki “İstanbul Photo Awards 2018”ın ödül alan fotoğrafları sergisi, 23 Ekim-2 Kasım arasında sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

Sponsorluğunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TIKA) üstlendiği yarışmaya 125 ülkeden yaklaşık 37 bin fotoğrafla başvuru yapıldı. Yarışmada, 22 ülkeden 27 fotoğrafçıya ödül verildi.

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Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu BM Daimi Temsilci Feridun Sinirlioğlu İstanbul Photo Award 2018

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