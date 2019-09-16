BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin bakanları, İngiltere'nin AB'den ayrılması sürecinde (Brexit) tedbir maddesini müzakere etmeyeceklerini ancak İngiltere'den gelecek yeni önerilere açık olduklarını bildirdi. AB Genel İşler Konseyi öncesinde basına değerlendirmelerde bulunan Fransa'nın AB Bakanı Amelie De Montchalin, birliğin İngiltere'den Brexit'e ilişkin gelecek yeni önerileri müzakere etmeye hazır olduğunu ancak bunun Hayırlı Cuma Anlaşması'na ve ortak pazar ilkesine bağlı kalmak şartıyla olacağını belirtti. Montchalin, tedbir maddesinin (Brexit sonrası için) müzakere edilemeyeceğini vurgulayarak, bunun "sigorta niteliğinde" olduğunu vurguladı. Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders ise Brexit'e ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere'den yeni bir öneri bekleyeceğiz. Londra'da devam eden birçok tartışma var. Öneri gelmeden bir şey söylemek güç. 17 Ekim AB liderler zirvesine kadar AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile Londra’nın önerilerinin ne olduğuna bakacağız. AB’nin (Brexit’te) bazı kırmızı çizgileri var." ifadelerini kullandı.

Dönem Başkanı Finlandiya'nın AB Bakanı Tytti Tuppurainen de İngiltere’den bir öneri gelirse her zaman müzakere etmeye hazır olduklarını kaydederek, "Şu ana kadar Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesinin yerini tutabilecek bir öneri gelmedi." ifadesini kullandı. - Tedbir maddesi ve Hayırlı Cuma Anlaşması İngiltere Başbakanı Boris Johnson, selefi Theresa May'in vardığı Brexit anlaşmasında yer alan tedbir maddesinin kaldırılmasını istiyor. İngiliz hükümeti, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşturulmasının önüne geçen maddenin ülkenin egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunuyor. Fiziki sınır oluşturulmaması durumunda Kuzey İrlanda'nın, dolayısıyla da tüm Birleşik Krallık'ın belirsiz bir süre AB ile Gümrük Birliği içinde kalacağı kaydediliyor. AB ise söz konusu maddenin üyesi İrlanda Cumhuriyeti'nin haklarının garanti altına alınması ve 1998'te imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'nın ihlal edilmemesi açısından gerekli olduğunu belirtiyor.