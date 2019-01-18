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AB, Dağlık Karabağ görüşmelerini "olumlu" buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 22:13 | Son Güncelleme

AB Komisyonu: - "(Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki) Görüşmeler, Dağlık Karabağ sorununun çözümünde ilerleme sağlanması adına olumlu sinyaller veriyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik görüşmeleri "olumlu" bulduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında Paris'te bir araya geldiği anımsatıldı.

Brüksel'in söz konusu görüşmenin sonuçlarının tam olarak uygulanması beklentisine yer verilen açıklamada, "Görüşmeler, Dağlık Karabağ sorununun çözümünde ilerleme sağlanması adına olumlu sinyaller veriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olası bir barış halinde bundan herkesin fayda sağlayacağı ve Güney Kafkasya bölgesinin gerçek potansiyeline ulaşacağı belirtildi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmeye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katılmıştı.

- Dağlık Karabağ sorunu

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı. Ermeniler, 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edilirken, bir milyona yakın insan da yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı ancak ateşkes kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.
Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 27 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

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AB Azerbaycan bakü Brüksel dağlık karabağ Ermenistan

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