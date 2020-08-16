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AB'den flaş Türkiye açıklaması: Gerilimi artırıyor...

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2020 18:55 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etmesinin gerilimi artırdığını savunarak, geniş kapsamlı diyalog çağrısında bulundu.

AB'den flaş Türkiye açıklaması: Gerilimi artırıyor...

Borrell, yaptığı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmaları için ilan edilen Navtex'in (Denizcilere Duyuru) Kıbrıs Rum Kesimi ile Mısır'ın iddia ettiği sınırlarda kaldığını savundu.

Diyalog ve müzakerenin istikrar ve kalıcı çözüme giden tek yol olduğunu belirten Borrell, Türkiye'nin faaliyetlerini durdurarak AB ile geniş kapsamlı diyaloğa girmesini istedi.

TÜRKİYE BUGÜN YENİ NAVTEX İLAN ETMİŞTİ

Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs Adası'nın güneybatısında çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için bugün yeni Navtex ilan etmişti.

Navtex duyurusunda, "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur." ifadesine de yer verilmiş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de "karşı-Navtex" yayımlamıştı.

Türkiye, daha önce de Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Kıbrıs açıklarında önceden ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürüteceğini bildirmiş, Oruç Reis'in çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar sürdüreceğine ilişkin Navtex duyurusu yapmıştı. (AA)

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