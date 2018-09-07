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AB Gayriresmi Ekonomi ve Maliye Bakanları Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 21:38 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskin: - "Özellikle kara para aklama ve terörizmle mücadele alanında AB yasalarını genişlettik ve kripto para birimini de bu alana adapte edeceğiz"

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelen AB üyesi ülke ekonomi ve maliye bakanları, mali piyasalarda istikrarın sağlanmasının yanı sıra kripto para sektöründe hayata geçirilmesi gereken yeni düzenlemeleri ele aldı.

Avusturya’nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında gerçekleştirilen Gayriresmi Ekonomi ve Maliye Bakanları toplantısının ilk günün ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avusturya Ekonomi Bakanı Hartwing Löger, Avrupa'nın içinde bulunduğu ekonomik sorunlara ortak çözümler bulmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Löger, bugünki oturumda Avrupa genelinde mali piyasalarda istikrarın sağlanması ve para politikalarının normalleştirilmesinin yanı sıra kripto para biriminin kullanımına ilişkin yeni düzenlemelerin tartışıldığını aktardı.

Konuya ilişkin uzmanların üye ülkelerin bakanları ve komisyon üyelerini bilgilendirdiğini belirten Löger, "Bu pazarın büyük bir kısmına ilişkin düzenlemelerin henüz yapılmadığını biliyoruz. Bu durum çeşitli zorlukları beraberinde getiriyor. Hem rekabet hem de pazardaki firmalar açısından sıkıntılı bir durum. O bakımdan konunun Avrupa genelinde belli bir sisteme oturtulması için atılması gereken adımları ele aldık. Benim düşünceme göre Avrupa genelinde mümkün olduğunca ortak başlıklar altında kuralların belirlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Löger, kripto para piyasasında hem yatırımcı hem de tüketici için güvenliğin önemine işaret ederek, para aklama ve terörün finansmanının engellenmesi için bu yeni alanda belirli kuralların hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskin ise kripto para piyasasında yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen bu pazarın varlığını sürdüreceğini, kripto para pazarının ekonomik alana katkılar sağladığını ancak şeffaflık ve güvenilirlik açısından sorunların olduğunu dile getirdi.

Dombrovskin, söz konusu alanda uluslararası kurumlarla işbirliği içinde belirli düzenlemelerin yapılması için çalıştıklarını kaydederek, "Özellikle kara para aklama ve terörizmle mücadele alanında AB yasalarını genişlettik ve kripto para birimini de bu alana adapte edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giovanni Tira ile yaptığı görüşmeye de değinen Dombrovskin, İtalya’nın 2019 bütçesinin iyileştirilmesi yönünde kendisine güvence verdiğini, kamu borcunun gerileme trendinde olduğunu aktardığını söyledi.

Dombrovskin, İtalya’nın belirli bir sorumluluk içinde mali politikalar oluşturmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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