AB 'güvenli ülkeler' listesine Türkiye'yi yine almadı: TUI Belçika bu yaz Türkiye tatili satışlarını iptal etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'yi "güvenli seyahat listesine" yine almadı Belçikalı tur operatörü TUI, seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu yaz yaz tatilinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere yönelik tüm paket tatilleri iptal etme kararı aldı. Tur operatörü, turizm haraketliliğinin en yoğun olduğu Temmuz ve Ağustos döneminde Türkiye, Tunus ve Dominik Cumhuriyeti gibi popüler tatil ülkelerine turist göndermeyecek. Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf gazetesine göre TUI bu kararı, AB seyahat kısıtlamaları nedeniyle aldı. TUI Belçika sözcüsü Sarah Saucin, AB dışın zorunlu olmayan seyahatlerin hala önerilmediliğine işaret ederek, bu konuda yakın gelecekte bir değişiklik olasılığı görünmediğini de vurguladı. TUI sözcüsü, "Avrupa dışındaki varış noktalarının nerdeyse tamamı hala kırmız listede ve muhtemelen bir süre daha öyle kalacak. Müşterilerimize netlik sağlamak için Temmuz ve Ağustos aylarında Avrupa dışındaki tüm varış noktalarına yönelik paket tatilleri iptal ettik" dedi.

TUI'nin iptal ettiği tatil ülkeleri arasında Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Meksika, Jamaika, Maldivler, Dominik Cumhuriyeti ve Miami de bulunuyor. Şirket, yüksek sezon öncesi müşterilerine AB sınırları içindeki diğer seçenekleri zamanında sunmaya çalıştığını belirtti. AB içinde gidilecek bölgenin, yüksek vaka sayıları nedeniyle kırmızı listeye alınması halinde yolcular, kalkıştan 3 hafta öncesine kadar farklı bir varış noktası seçebilecek. AB komisyonu, yüksek vaka sayıları nedeniyle Türkiye'yi, "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeler" listesinden henüz çıkarmadı. Birliğin 2 haftada bir yaptığı güncellemeler kapsamında, kısıtlama uygulanmayacak ülkeler listesine Lübnan, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk dahil edilirken Türkiye yine yer almadı. AB'nin seyahat kısıtlaması uygulamayacağı ülkeler şunlar: ABD, Arnavutluk Avsutralya, Çin ( sadece Hong Kong. Karşılıklılık olursa ülkenin tamamı), Güney Kore, İsrail, Japonya, Lübnan, KuzeyMakedonya, Ruanda, Sırbistan, Singapur, Tayland, Yayvan ve Yeni Zelanda.