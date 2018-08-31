AB halkının yüzde 84'ü tek saatten yana

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yaptırdığı yaz saati uygulamasıyla ilgili anketin sonucuna göre, halkın ezici çoğunluğu yaz saati uygulamasını istemiyor.
28 AB üyesi ülkeden yaklaşık 4 milyon 600 bin kişinin katıldığı anket sonuçları açıklandı. Komisyonun şu ana kadar yaptırdığı anketler içinde en yüksek katılımcı sayısına ulaşan ankette, vatandaşların yüzde 84'ü yazın ve kışın farklı saat uygulamasına karşı çıktı.
AB Komisyonu'nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Anket sonuçlarına göre mesaj çok açık. Şimdi buna uygun hareket edeceğiz ve konu Avrupa Parlamentosu'nda görüşülecek." dedi.
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