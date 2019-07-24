AB, İdlib'e hava saldırılarından endişeli

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yönelik yoğun saldırılarından endişe duyduğunu dile getirdi.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "22 Temmuz'da, İdlib ilinin Marratinnuman ilçesindeki pazar yerine yapılan son saldırı, nisan sonundan bu yana sivil yerleşim alanlarına yapılan en ölümcül saldırılardan biriydi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzey batısında sivillere yönelik saldırılardan duyulan endişe dile getirilerek, bu saldırıların durdurulması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Sivil hedeflere yönelik saldırıların hiç bir koşulda "meşrulaştırılamayacağına" işaret edilen açıklamada, bölgedeki tüm ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılmasının önemi vurgulandı.

Açıklamada, "AB’nin tüm savaş ve insanlık suçlarının faillerinin hesap vermesi gerektiği yönündeki tutumu" hatırlatıldı.