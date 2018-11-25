AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İngiltere'nin birlikten ayrılmasını ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyonu onayladığını belirterek, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosuna gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

AB Liderler Zirvesi çerçevesinde kabul edilen sonuç bildirgesinde, AB Konseyinin İngiltere ve Kuzey İrlanda'nın birlikten ayrılmasını sağlayan anlaşmayı onayladığı ifade edildi.

Bildirgede, AB Komisyonu ve AP'ye anlaşmanın 30 Mart 2019'da yürürlüğe girmesini sağlamak için gerekli adımların atılması çağrısı yapıldı.

AB Konseyinin İngiltere ve Kuzey İrlanda ile gelecekte inşa edilecek ilişkinin çerçevesini belirleyecek siyasi deklarasyonu da onayladığı kaydedilen bildirgede, AB'nin İngiltere'yle gelecekte "mümkün olduğu kadar yakın" bir ilişki yürütme konusunda kararlı olduğu kaydedildi.

- Ayrılık anlaşması

AB ve İngiltere müzakerecileri tarafından hazırlanan ve bugün onaylanan ayrılık anlaşması metninin Brexit sonucunda ortaya çıkacak bütün konularda hukuki netlik sağlaması öngörülüyor.