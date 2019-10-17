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AB liderleri yeni Brexit anlaşmasına onay verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 20:52 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "Bugün, İngiltere ile AB ülkeleri arasında yaşanabilecek kaosu önleyecek bir anlaşmaya vardık" - AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: "Bugün uzlaşı sağladığımız husus, bir anlaşmadan çok daha fazlası. Bu yasal metin, İrlanda Adası'nda istikrar ve barışla 4,5 milyon insanın haklarını koruyor" - İrlanda Başbakanı Leo Varadkar: "Eğer İngiltere geri dönmek isterse, masada her zaman bir yer olduğunu düşünüyorum"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, İngiltere ile AB arasında varılan yeni anlaşmayı onayladı.

AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününde gerçekleşen Brexit oturumunun ardından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu ile İngiltere'nin Brexit için sağladığı yeni uzlaşının AB Konseyince de onaylandığını belirterek, "En başından beri İrlanda'nın arkasında olduğumuzu ve Dublin'in lehine olmayan bir anlaşmaya imza atmayacağımızı söyledim." ifadesini kullandı.

"Bugün, İngiltere ile AB ülkeleri arasında yaşanabilecek kaosu önleyecek bir anlaşmaya vardık." diyen Tusk, artık Avrupa Parlamentosu (AP) ve İngiliz Parlamentosundaki oylama sonuçlarına bakacaklarını söyledi.

Donald Tusk, revize edilen anlaşmanın taşıdığı temel yeniliğin, Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında gümrük kontrolleri ve AB tek pazarının korunması olduğunu vurguladı.

- "İrlanda Adası'nda istikrar ve barış korunacak"

AB Komisyonu Başkanı Juncker ise "Bugün uzlaşı sağladığımız husus, bir anlaşmadan çok daha fazlası. Bu yasal metin, İrlanda Adası'nda istikrar ve barışla 4,5 milyon insanın haklarını koruyor." diye konuştu.

Juncker, AB ile İngiltere arasında geleceğe dönük kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalanması konusunda da mutabık kaldıklarının altını çizdi.

İngiltere'deki Brexit referandumunda AB'de kalma yönünde oy kullanan yüzde 48'in "doğru yolda" olduğuna işaret eden Jean-Claude Juncker, Brexit'in gerçekleştiği için üzgün olduğunu yineledi.

- "İngiltere'ye AB kapısı hep açık"

İrlanda Başbakanı Varadkar da "Küçük bir ülkenin lideri olarak, Brexit sürecinde Avrupalı ortaklardan gerçekten büyük bir dayanışma hissettim." dedi.

AB üyesi 27 ülkenin ortak hedefler doğrultusunda beraber çalışmasının çok iyi sonuç verdiğini belirten Varadkar, gelecekte de AB'nin bu şekilde faaliyet göstermesinin faydalı olduğunu söyledi.

Leo Varadkar, AB ülkelerinin gelecekte üçüncü ülkelerle yapacağı müzakereleri, birlik dayanışması içinde sürdürmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bazen küçük ülke vatandaşları, AB gibi büyük organizasyonlarda yutulacaklarını düşünüyor. AB, vatandaşların ve aynı zamanda küçük ülkelerin korunup saygı gördüğü bir birlik olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecekte İngiltere ile siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında iyi ilişkiler kurulacağından emin olduğunun altını çizen Varadkar, "Eğer İngiltere geri dönmek isterse, masada her zaman bir yer olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- Yeni anlaşma

AB ile İngiltere, Brexit için yeni bir uzlaşı sağlandığını duyurmuştu.

Bugün varılan anlaşmada, eski Başbakan Theresa May'in anlaşmasının Avam Kamarasında 3 kez reddedilmesine yol açan "tedbir maddesi" kaldırılmış görünüyor.

Yeni anlaşmaya göre ise Brexit'in ardından Kuzey İrlanda bir dizi AB kuralına uymaya devam edecek.

Kuzey İrlanda, İngiltere'nin gümrük sahası içinde kalmayı sürdürse de AB'nin ortak pazarına "giriş noktası" niteliğinde olacak. Anlaşma, AB'nin ortak pazarının bütünlüğünü korumaya dönük bir dizi tedbiri de içeriyor.

Kuzey İrlanda'ya İngiltere içinde ayrıcalıklı bir konum tanıyan bu düzenlemenin devam ettirilmesi veya sona erdirilmesi de Kuzey İrlanda Bölgesel Parlamentosunun onayına tabi olacak.

Bölgesel parlamentonun bu konuda 4 yılda bir oylama yapması öngörülüyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP ve İngiliz Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

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