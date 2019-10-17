AB liderleri yeni Brexit anlaşmasına onay verdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, İngiltere ile AB arasında varılan yeni anlaşmayı onayladı.

AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününde gerçekleşen Brexit oturumunun ardından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu ile İngiltere'nin Brexit için sağladığı yeni uzlaşının AB Konseyince de onaylandığını belirterek, "En başından beri İrlanda'nın arkasında olduğumuzu ve Dublin'in lehine olmayan bir anlaşmaya imza atmayacağımızı söyledim." ifadesini kullandı.

"Bugün, İngiltere ile AB ülkeleri arasında yaşanabilecek kaosu önleyecek bir anlaşmaya vardık." diyen Tusk, artık Avrupa Parlamentosu (AP) ve İngiliz Parlamentosundaki oylama sonuçlarına bakacaklarını söyledi.

Donald Tusk, revize edilen anlaşmanın taşıdığı temel yeniliğin, Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında gümrük kontrolleri ve AB tek pazarının korunması olduğunu vurguladı.