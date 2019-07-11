AB'nin bu tutumunun aksine, pozitif bir gündem oluşturulmasına ihtiyaç olduğunu söyleyen Kaymakcı, "2011-2012'den beri bu enerji meselesini çatışmadan iş birliğine dönüştürebileceğimizi söylüyoruz. Bu nedenle birkaç kez farklı yollardan, Kıbrıslı Türkler de Ada'nın ortak sahibi olarak aynı şekilde, Ada'nın enerji gelirlerinin geleceği konusunda ortak komisyon kurma teklifinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, AB'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı kısıtlayıcı tedbirler getirme çabası içinde olduğunu belirterek, "AB, Türkiye-AB ilişkilerine ve Ada'daki Kıbrıslı Türklere yeterince zarar verdi." dedi.

Resepsiyona, Kaymakcı ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in yanı sıra çok sayıda yabancı misyon şefi ve davetli katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı kısıtlayıcı tedbirler getirme çabası içinde olduğunu belirterek, "AB, Türkiye-AB ilişkilerine ve Ada'daki Kıbrıslı Türklere yeterince zarar verdi." dedi.

- "Helsinki ruhuna geri dönmeliyiz"

Kaymakcı, olumsuz gündeme odaklanmak yerine çatışmalı alanları uzlaşı alanına dönüştürecek yaratıcı yollar bulma konusunda Finlandiya Dönem Başkanlığına güvendiklerini belirterek, "Finlandiya'nın şimdiki başkanlığında da karşılaşabileceğimiz bazı zorlukların üstesinden gelebilmeyi umuyoruz." diye konuştu.

AB Konseyi Dönem Başkanlığını 3. kez devralan Finlandiya'yı kutlayan Kaymakcı, Türkiye'nin 1999'da Finlandiya başkanlığında adaylık sürecinin başlamasıyla AB ile ilişkilerde bir dönüm noktası yaşadığını dile getirdi.

Kaymakcı, Türkiye'nin 1999'dan 2005'e kadar reformlarla üzerine düşeni yaptığını ve bu sayede AB'ye katılım müzakerelerine başladığını hatırlatarak, "Bu nedenle hem AB hem Türkiye için iyi olan Helsinki ruhuna geri dönmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Faruk Kaymakcı, "AB'nin ve NATO'nun sınırları Boğaziçi'nin batı sınırında değil, Türkiye'nin İran, Irak, Suriye sınırında bitiyor. DEAŞ ve tüm terör örgütleri ve radikalleşmelere karşı Türkiye gerekli olanı yapmaya devam edecek." diye konuştu.