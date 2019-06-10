HABER

"AB ülkeleri, nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymalıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 21:49 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "ABD anlaşmadan çıkmakla 7 müzakereci ülke ile BMGK’nın anlaşmasını ayaklar altına aldı ve bölgede terörist eylemler gerçekleştirdi ancak ne yazık ki AB tarafından ABD’ye karşı uygun ve sorumluluk duygusuyla atılmış bir adım görmedik" "AB ülkelerinden ABD’nin İran’a karşı uyguladığı ekonomik terörizme itiraz etmesini ve buna direnmesini bekliyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelen Ruhani, nükleer anlaşma ve bölgedeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ülkeler arasındaki ilişkiler ile bölge güvenliği üzerinde olumsuz etki oluşturma dışında bir neticesi olmadığını savunan Ruhani, "İran yaptırımların uygulanması ve baskıların dayatılmasıyla kesinlikle dibe vurmamıştır. ABD haksız yaptırımlarla ekonomik terörizm doğrultusunda hareket ediyor. İnsanların ilaç ve gıdaya erişiminin önünü kapatanlarla mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Nükleer anlaşmanın İran ile AB ülkeleri arasındaki ilişkiler ile bölgenin güvenlik ve barışına katkıda bulunduğunu ifade eden Ruhani, bu anlaşmanın korunması için daha fazla çaba gösterilmesi ve ciddi pratik adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Anlaşmanın bölgedeki istikrar ve güvenliğe olumlu etki yaptığını ve bunun 12 yıllık çabalar ile müzakerelerin sonucunda ortaya çıktığını söyleyen Ruhani, "ABD anlaşmadan çıkmakla 7 müzakereci ülke ile BMGK’nın anlaşmasını ayaklar altına aldı ve bölgede terörist eylemler gerçekleştirdi ancak ne yazık ki AB tarafından ABD’ye karşı uygun ve sorumluluk duygusuyla atılmış bir adım görmedik." değerlendirmesinde bulundu.

AB ülkelerini eleştiren Ruhani, geride kalan bir yıllık süre içinde ortaya konulan uygun siyasi duruşa rağmen pratikte AB ülkelerinin ciddi hiçbir adım atmadığını savunarak, şöyle devam etti:

"Bugün bizim, sizin, tüm ülkelerin ve bölgenin çıkarına hizmet edecek kararlar almalı ve bunları uygulamalıyız. İran, ABD’nin çıkmasıyla nükleer anlaşmanın 36. maddesine göre buna karşılık verme hakkına sahip olmasına rağmen 1 yıl sabretti. AB ülkelerinden ABD’nin İran’a karşı uyguladığı ekonomik terörizme itiraz etmesini ve buna direnmesini bekliyoruz. AB ülkeleri, nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymalıdır."

Bölgenin sorunlarına uygun çözüm yöntemleri için gerginliklerin tespit edilmesinin önemine değinen Ruhani, "Ülkemizi her şart altında yönetebilmek için planlarımızı hazırladık ancak anlaşmayı kurtarmak için hala fırsat var." diye konuştu.

Ruhani ayrıca, İran'ın nükleer silah peşinde olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, ülke lideri Ali Hamaney'in de bunun haram olduğu yönünde fetva verdiğini hatırlattı.

- "Gerginliği azaltmak için çalışacağız"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da AB ülkeleri ve Almanya olarak bölgedeki gerginliği azaltmanın arayışında olduklarını dile getirdi.

Maas, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için hiçbir çabadan geri kalmayacaklarını belirterek, "İran'a karşı yürütülen politikalara ilişkin Almanya ile ABD arasında birçok görüş ayrılığı var. Almanya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere AB ülkeleri İran ile nükleer anlaşmanın korunması ve taahhütlerin yerine getirilmesi için gayret ediyor." ifadelerini kullandı.

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulunduSahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu
Derecik'te sağanak, cadde ve sokakları göle dönüştürdüDerecik'te sağanak, cadde ve sokakları göle dönüştürdü
'Gelişme geriliği' yaşayan 4 kardeş, bakım altına alındı'Gelişme geriliği' yaşayan 4 kardeş, bakım altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN ruhani Tahran

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da bir kişi, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, kendini astı

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Panik atak geçiren yolcu Antalya-İstanbul uçağında olay çıkardı

Yolcu uçakta olay çıkardı! İki acil tahliye botunu patlattı

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Suç duyurusunda bulunuldu

Bakanlık skandal sonrası harekete geçti!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, Suriyelilerin plajlara girişi yasaklandı

Suriyelilere plaj yasağı!

'Çığlıklarımızı kimse duymadı, ölümü bekledik'! Anne ve kız korku dolu anları anlattı

'Çığlıklarımızı kimse duymadı, ölümü bekledik'! Anne ve kız korku dolu anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.