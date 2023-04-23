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Abartı lüks hayatıyla gündemde! Dilan Polat'ın estetiksiz hali görenleri hayrete düşürdü! "Engin bu ne hal Engin"

23.04.2023 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Dilan Polat, lüks yaşamıyla görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Dilan Polat hem ev hayatı hem de eşi Engin Polat ile olan videolarıyla gündemden düşmüyor. Güzellik merkezleri bulunan fenomen ismin estetik yaptırmadan önceki hallerini görenler gözlerine inanamıyor.

Abartı lüks hayatıyla gündemde! Dilan Polat'ın estetiksiz hali görenleri hayrete düşürdü! "Engin bu ne hal Engin"

Dilan Polat, Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Polat, sergilediği lüks hayatıyla da eleştiri oklarının hedefinde. Güzellik merkezi sahibi olduktan sonra bambaşka bir yüze sahip olan ünlü isim estetiksiz haliyle herkesi şoke etti.

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Polat, 6 Şubat'taki depremde Hatay'da göçük altında kalan fenomen isim Taha Duymaz ile ilgili yaptığı açıklamalarla da oldukça konuşulmuştu.

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Eşi Engin Polat ile yıllar önceki halleri ortaya çıkan Dilan Polat'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu.

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Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Dilan Polat, lise döneminde tanıştığı sevgilisi Engin Polat ile 2007 yılında dünya evine girdi.

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Dilan ve Engin Polat çiftinin Nilda ve Milan Efe isimli iki çocuğu bulunuyor.

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ÜNLÜ OLMADAN ÖNCE...

Dilan Polat, güzellik merkezleri sahibi ve sosyal medya fenomeni olmadan önce doğum fotoğrafçılığı yapıyordu. Hala çok yakınlarına bazen fotoğraf çekimine gittiğini söyleyen Polat, aynı zamanda birçok ünlü ismin de fotoğrafçılığını yaptı.

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