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  4. ABD, 2 Eş-Şebab elebaşını 'küresel terörist' listesine ekledi

ABD, 2 Eş-Şebab elebaşını 'küresel terörist' listesine ekledi

17.11.2020 22:33 | Son Güncelleme:
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ABD, 2 Eş-Şebab elebaşını 'küresel terörist' listesine ekledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü Eş-Şebab'ın sözde iki lideri Abdullahi Osman Muhammed ve Maalim Ayman'ı "Küresel Teröristler" listesine eklediğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, El Kaide'nin Somali merkezli bağlantısı Eş-Şebab'ın iki lideri Abdullahi Osman Muhammed ve Maalim Ayman'ı Küresel Teröristler listesine eklemiştir." ifadesini kullandı.

"Mühendis İsmail" lakabıyla bilinen Muhammed'in, terör grubunun üst düzey bomba uzmanlarından olduğuna dikkati çeken Pompeo, Ayman'ın da Kenya ve Somali'deki terör eylemlerini yapan ekibin başında olduğunu belirtti.

Pompeo, ABD'nin 2008 Mart'ta El-Şebab'ı "Yabancı Terör Örgütleri" listesine eklendiklerini anımsatarak, "Bu örgüt, Kenya ve Somali'nin barışını, güvenliğini ve istikrarını tehdit etmeyi sürdürmektedir." ifadesini kullandı. (AA)


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