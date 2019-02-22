"ABD Afganistan'daki rolü için Türkiye'ye müteşekkir"

Türkiye'de bulunduğu için çok memnun olduğunu ifade eden Halilzad, "Türk meslektaşlarımla Afganistan'daki barış sürecini tartıştık. Türkiye, Afganistan'da çok fazla şey yaptı. Türkiye'nin desteği için müteşekkiriz. Afganların Türkiye'ye özel bir bağlılığı var. Onlar da Türkiye'nin rolü için müteşekkir. Türk meslektaşlarımla Türkiye'nin Afganistan'daki barış sürecine ilişkin daha neler yapabileceği hakkında konuştuk. Türkiye, Afganların barış anlaşmasına varmaları ve Afganistan'ın bir daha terör platformu haline gelmemesi için, tamamen egemen ve bağımsız olması için neler yapabileceklerine dair ek önlemleri değerlendiriyor. Türk meslektaşlarımla görüşme şansım olduğu için çok mutluyum." diye konuştu.

SELEN TEMİZER- ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan'ın istikrarına yaptığı olumlu katkı için Türkiye'ye müteşekkir olduklarını söyledi.

Halilzad, Rus temsilci Kabulov ile görüşmesine ilişkin, "Her ikimiz de Afganistan'ın bir daha terör platformuna dönüşmemesi, El Kaide, DEAŞ ya da diğer uluslararası terör organizasyonlarının platformu olmaması konusunda hemfikiriz. Garanti ve yaptırım mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğu konusunda da görüş birliği içindeyiz." dedi.

Rus mevkidaşı ile ele aldıkları bir diğer konunun, Afgan taraflar arasındaki diyalog ile yönetimi de kapsayan bir ulusal ekip kurulması olduğunu anlatan Halilzad, Taliban'ın söz konusu ekiple masaya oturarak bir yol haritasında uzlaşmasının aciliyet arz ettiğini de görüştüklerini ifade etti.

Halilzad, "Rusya'nın yapıcı bir rol oynamasını istiyoruz. Diplomatik süreci tekelimize almak istemiyoruz. Barışı destekleyen tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Güzel bir toplantıydı. Ruslarla gelecek toplantılarda yine bir araya gelmeyi umuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "Aynı masaya oturacakları formül arıyoruz"

Barış sürecinde karşılaştıkları en büyük zorluğun kapsayıcı bir diyalog başlatmak olduğunu söyleyen Halilzad, "Bu, bir tarafta Taliban, diğer tarafta hükümet, siyasi liderler, sivil toplum, kadınlardan oluşan, 2001'den bu yana oluşmakta olan 'yeni Afganistan'ın bir araya gelmesi demek." ifadelerini kullandı.