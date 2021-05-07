ABD Afganistan'dan çekilme için takviye birlik gönderdi

ABD yönetimi, Afganistan'dan çekilme sürecinde Amerikan ve NATO askerlerini korumaları için ülkeye takviye birlikler gönderdi.

Bu birlikler arasında ağır bombardıman ve savaş uçakları da yer alıyor.

ABD Başkanı Joe Biden savaşı tetikleyen 11 Eylül 2001'deki saldırıların 20. yıl dönümüne kadar Afganistan'daki birliklerin çekilmesinin tamamlanacağını söylüyor.

Öte yandan Afganistan'daki şiddet son dönemde artışta.

Taliban artık uluslararası güçlere saldırmama yükümlülüğünün olmadığını savunuyor.

Geçen yıl Donald Trump yönetimdeyken imzalanan anlaşma ABD'ye 1 Mayıs'a kadar askerlerini çekme, Taliban'da da bu süreçte yabancı askerlere saldırmama yükümlülüğü getiriyordu.

Takviye birlikler neler?

ABD ordusunun 2 bin 500 mensubu ve 16 bin de sözleşmeli çalışanının çekilme sürecinde bu askerlerin savunulması için altı adet B-52 uzun menzilli bombardıman uçağı ve 12 adet F-18 savaş uçağı Afganistan'a gönderildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Taliban'ın Afgan hükümet hedeflerine günde 80-120 arası saldırı düzenlerken ABD ve koalisyon askerlerine herhangi bir saldırı yapılmadığını vurguladı.