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ABD askerleri için tarih verildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2019 14:31 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'den çekilerek Irak'a gelen ABD askerlerinin 4 hafta sonra buradan ayrılacağını açıkladı.

ABD askerleri için tarih verildi!

Irak basınında yer alan haberlere göre, Esper, sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği Bağdat’ta, önceki gün Suriye'den Irak'a geçen ABD askerlerinin durumununa ilişkin açıklamada bulundu.

Esper, "Suriye'den çekilip Irak'a gelen güçlerimiz 4 hafta sonra buradan ayrılacak." dedi.

Yerel basına göre, Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari de Suriye'den çekilerek Irak'a gelen ABD'li askerlerin sayısının 150 olduğunu aktardı.

Şammari, 4 hafta sonra Irak'tan çekilecek bu askerlerin Katar ya da Kuveyt'teki üslerine gideceğini ifade etti.

Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Şammari ile görüşen ABD Savunma Bakanı Esper'in ayrıca Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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