ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayımladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun video görüntülerini paylaştı.

BBC'nin haberine göre, CENTCOM Komutanı General Kenneth McKenzie, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk görüntüleri paylaştı.

Videoda, Bağdadi'nin bir tünele kaçtığı ve intihar yeleğini patlatarak kendisini öldürdüğü görülürken, General McKenzie, " (Bağdadi) iki küçük çocukla bir deliğe girdi ve kendisini havaya uçurdu. Bu tür eyleme bakarak nasıl bir insan olduğunu anlayabilirsiniz." diye konuştu.

McKenzie, intihar yeleği giydiği tespit edilen dört kadın ve bir adamın da etkisiz hale getirildiğini belirterek, operasyondan sonra binanın patlayıcılarla imha edildiğini dile getirdi.

Operasyonda öldüren kişi sayısının tam olarak tespit edilemediğini vurgulayan McKenzie, "(Bağdadi'nin) Son saniyeleriyle ilgili başka hiçbir şeyi doğrulayamıyorum. Yüksek profilli bir saldırı olmasına rağmen sivil kayıplardan kaçınmak ve bölgede olabileceğinden şüphelenilen çocukları korumak için her türlü çabanın gösterildiğini açıkça belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.