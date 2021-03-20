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ABD Başkanı Biden’dan 'ırkçılığa sessiz kalmayın' çağrısı

20.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde masaj salonlarına düzenlenen ve 6’sı Asya kökenli 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırının gerçekleştiği kentte yaptığı açıklamada, Amerikalılara ırkçılığa karşı sessiz kalmama çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Biden’dan 'ırkçılığa sessiz kalmayın' çağrısı

ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde, üç farklı masaj salonunu hedef alan saldırılarda 6’sı Asya kökenli kadın olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların gerçekleştiği kenti ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris,ırkçılığa tepki gösterdi. Irkçılığı lanetlediklerini ifade eden ABD Başkanı Biden, “Sessizliğimiz suç ortaklığı anlamına gelir. Suç ortağı olamayız. Irkçılığa karşı sessiz kalmayın” dedi.

NELER OLMUŞTU?

ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde, üç farklı masaj salonuna 17 Mart’ta silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6’sı Asya kökenli kadın olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıların ardından 21 yaşındaki Robert Aaron Long gözaltına alınmıştı. ABD’de koronavirüs salgınının vaka sayılarında artışa neden olmasının ardından Asya kökenli kişilere yönelik ırkçılığın arttığı ifade ediliyor. Kaliforniya merkezli sivil toplum örgütü Stop AAPI Hate, Mart 2020’den bu yana ülke genelinde Asya kökenlilere yönelik 3 bin 800 ırkçı saldırı olduğunu açıkladı.

DHA

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Joe Biden

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