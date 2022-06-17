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  4. ABD Başkanı Biden'dan 'Muhammed bin Selman' sorusuna kaçamak yanıt!

ABD Başkanı Biden'dan 'Muhammed bin Selman' sorusuna kaçamak yanıt!

17.06.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, bir gazetecinin, 'Muhammed bin Selman ile görüşecek misiniz?' sorusuna kaçamak yanıt verdi. Biden, gelecek ay yapılacak Suudi Arabistan gezisine ilişkin olarak, "Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim, oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum. O (Muhammed Bin Selman) da bu toplantının bir parçası olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'dan 'Muhammed bin Selman' sorusuna kaçamak yanıt!

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek ayki Suudi Arabistan gezisinde ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim, oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum. O (Muhammed Bin Selman) da bu toplantının bir parçası olacak." yanıtını verdi.

Hafta sonu tatilini geçirmek üzere Delaware'e giden Biden, uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KAÇAMAK YANIT VERDİ

Biden, gelecek ayki Suudi Arabistan gezisine ilişkin bir gazetecinin "Suudi Arabistan'a gittiğinizde (Gazeteci Cemal) Kaşıkçı cinayetini nasıl ele alacaksınız?" şeklindeki sorusuna, "Bugüne kadar nasıl ele aldıysam öyle. Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim, oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum. O (Muhammed Bin Selman) da bu toplantının bir parçası olacak." cevabını verdi.

Biden, Ukrayna'da kaçırıldığı iddia edilen 3 Amerikan vatandaşı hakkındaki bir soruya da, "Bu konu hakkında bilgilendirdim. Bu kişilerin nerede olduğunu bilmiyorum ama Amerikalılara tekrar hatırlatmak isterim ki şu an Ukrayna'ya gitmenin zamanı değil." cevabını verdi.

Beyaz Saray, Biden'ın 13-16 Temmuz'da İsrail ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği ve buradaki temasları kapsamında Muhammed bin Selman ile de görüşeceğini duyurmuştu. (AA)

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Joe Biden
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