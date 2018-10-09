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ABD Başkanı Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2018 18:02 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada "Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili bu noktada hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda koybolan ya da alıkonulan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi yetkililerle henüz görüşmediğini ve konu hakkında hiçbir şey bilmediğini açıkladı.

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ABD Başkanı Trump Trump Washington Post Yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı Cemal Kaşıkçı

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