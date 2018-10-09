ABD Başkanı Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda koybolan ya da alıkonulan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi yetkililerle henüz görüşmediğini ve konu hakkında hiçbir şey bilmediğini açıkladı.

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