ABD Başkanı Joe Biden Kongredeki ilk konuşmasını yaptı!

Biden, 20 Ocak 2021’den bu yana ilk kez Kongre ortak oturumunda Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine hitap etti.

Yıllar boyunca birçok başkanın bu kürsüye gelerek, savaş ilanı, barış kutlaması, yeni plan ve olanakların duyurulması gibi konularda konuştuğuna işaret eden Biden, "Bugün buraya krizden ve fırsatlardan konuşmak için geldim. Ülkemizi yeniden inşa etmek ve demokrasimizi yeniden diriltmek konusunda konuşmak için geldim." diye konuştu.

Görevdeki 100. gününün arifesinde bu konuşmayı yaptığını vurgulayan Biden, şu anda yüzyılın en kötü salgını ve Büyük Buhran’dan bu yana en kötü ekonomik kriz ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Biden, "Şimdi görevdeki 100. günümde şunu ülkeme söyleyebilirim ki, Amerika yeniden hareket halinde.” diye konuştu.

BIDEN VİRÜSE KARŞI SAVAŞI ANLATTI

İlk olarak görevindeki ilk 100 gününde 100 milyon Kovid-19 aşısı sözü verdiğini ve şu ana kadar 220 milyon doz aşı vurulduğunu vurgulayan Biden, ülkenin tüm olanaklarını aşı için seferber ettiklerini vurguladı.

Biden elde ettikleri tüm başarılara rağmen şu anda virüse karşı gardlarını düşürmemeleri gerektiğinin altını çizerek, "Ancak bu gece size şunu söyleyebilirim ki son 100 yılda tarihimizdeki en kötü salgınların birinde, ülkemizin gördüğü en büyük lojistik başarıya ulaştık."dedi.