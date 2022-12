ABD Başkanı Joe Biden, şiddetli kış fırtınası nedeniyle New York’ta acil durum ilan etti! “Nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınasında ölü sayısı artıyor

Kuzey Amerika’yı etkisi altına alan ve “nesilde bir kez görülebilecek” olarak nitelendirilen kar fırtınası ülkede hayatı felç etti. Dondurucu kar ve soğuk nedeniyle Amerika’da ölenlerin sayısı 50’ye, Kanada’da ise 6’ya yükseldi. Kanada’dan Meksika sınırındaki Rio Grande bölgesine kadar uzanan kar fırtınası yaşamı durma noktasına getirdi. Özellikle New York eyaletindeki Buffalo şehrinde kar yüksekliğinin 1 metreyi aşması ve can kayıplarının sayısının artması üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden New York’ta acil durum ilan etti.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada İç Güvenlik Bakanlığı Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'na (FEMA), acil durumun yerel halk üzerinde neden olduğu sıkıntı ve ıstırabı hafifletme amacı taşıyan tüm afet yardım çabalarını koordine etme ve uygun yardımı sağlama yetkisi verdiği belirtildi.

Daha önceki raporlar, Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee ve Wisconsin olmak üzere en az 12 eyalette toplam 50 ölüm bildirildiğini söyledi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

New York eyaletinin kuzeydoğusundaki Buffalo şehri, hafta sonu düşen 1 metrede fazla karla en çok can kaybına neden olan eyalet olarak dikkatleri çekti. New York'ta, özellikle Buffalo'da, yetkililer, acil durum görevlileri hayatta kalanları aramak için dolaşırken, araçların içinde ve kar yığınlarının altında cesetlerin bulunduğunu söyledi.

Uğultulu rüzgarlar ve sıfırın altındaki sıcaklıklar nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi. Yollar karla kaplanırken arabalar, otobüsler, ambulans ve çekiciler mahsur kaldı. Kar küreme araçları bile arama kurtarma çalışmaları sırasında zor anlar yaşadı.