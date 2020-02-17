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Trump geleneksel yarışlarda limuzinle şov yaptı!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2020 09:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel araba yarışı olan Daytona 500'ün açılış töreninde başkanlık konvoyu ile pistte tur attı.

Trump geleneksel yarışlarda limuzinle şov yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump Florida eyaletinde düzenlenen 62'nci Daytona 500 araba yarışının açılış töreninde eşi Melania Trump ile sahneye çıktı.

Donald Trump, yaptığı konuşmanın ardından yarışların başlama komutu olarak kabul edilen, motorlarınızı çalıştırın talimatını verdi.

Trump, ABD'de geleneksel hale gelen yarışların açılışına katılan ikinci ABD Başkanı oldu. George Bush da 2004'teki yarışın açılışını gerçekleştirmişti.

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Donald Trump'ın yarış alanına bindiği limuzinle gelmesi ve yarıştan önce pistte tur atması da ABD basınında gündem oldu.

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Trump daytona 500

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