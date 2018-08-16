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ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2018 16:28 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amerika halkını 'Ekonomimiz her zamankinden daha iyi' diyerek teselli etti.

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

Türkiye ile yaşadığı kriz nedeniyle Amerika'da hedef haline gelen Donald Trump, yaptığı son paylaşımla ekonomide kaygıları ortadan kaldırmaya çalıştı. Trump sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Ekonomimiz her zamankinden daha iyi gidiyor" ifadesini kullandı.

İşte Trump'ın Tweet'i;

"Ekonomimiz hiç olmadığı kadar iyiye gidiyor. Para, sevgili DOLARIMIZIN şimdiye dek nadiren rastladığı bir biçimde üstüne yağıyor, şirket gelirleri olmadığı kadar yüksek, enflasyon düşük, iş dünyasında iyimserlik hiç olmadığı kadar yüksek. Onlarca yıldır ilk defa, çalışanımızı koruyoruz."


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Tam bir gerizekalısın trump :)
bu malın elinden teleonunu alın twet mivit atamasız o zaman dünya rahat eder. çıkıp konuştuğunu gören olmadı işi gücü twet atmak. karaktersiz korkak adam.
kendi mal varlığını satsa ülkesini ihya eder
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