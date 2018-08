ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

Türkiye ile yaşadığı kriz nedeniyle Amerika'da hedef haline gelen Donald Trump, yaptığı son paylaşımla ekonomide kaygıları ortadan kaldırmaya çalıştı. Trump sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Ekonomimiz her zamankinden daha iyi gidiyor" ifadesini kullandı.

"Ekonomimiz hiç olmadığı kadar iyiye gidiyor. Para, sevgili DOLARIMIZIN şimdiye dek nadiren rastladığı bir biçimde üstüne yağıyor, şirket gelirleri olmadığı kadar yüksek, enflasyon düşük, iş dünyasında iyimserlik hiç olmadığı kadar yüksek. Onlarca yıldır ilk defa, çalışanımızı koruyoruz."

Our Economy is doing better than ever. Money is pouring into our cherished DOLLAR like rarely before, companies earnings are higher than ever, inflation is low & business optimism is higher than it has ever been. For the first time in many decades, we are protecting our workers!