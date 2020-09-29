ABD Başkanlık Seçimleri: Trump-Biden tartışmasını izleme rehberi

Ayrıca Başkan yardımcısı adayları için öngörülen bir canlı tartışma var. Trump'ın adayı Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Biden'ın adayı California Senatörü Kamala Harris 7 Ekim'de Utah'ın Salt Lake City kentinde karşı karşıya gelecek.

Seçim yarışının son dönemlerine girilirken yapılan bu canlı tartışmalar, önceden hazırlanmış konuşma metinleri olmadığından adayların performansını ortaya koyması ve seçmenin kararını etkileme potansiyelinden dolayı önem taşıyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden arasında bundan sonra iki tane daha canlı tartışma programı yapılacak.

ABD'de 3 Kasım'daki seçimler öncesi başkan adayları Başkan Donald Trump ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek. Tartışma TSİ 04.00'te başlayacak ve yaklaşık 1,5 saat sürecek.

Tüm bu canlı tartışmaların tamamının TSİ 04.00'te başlaması ve reklam arası verilmeden yaklaşık 1,5 saat sürmesi planlanıyor.

İlk tartışmanın formatı nasıl olacak?

Biden ile Trump arasında sabaha karşı yapılacak olan ilk tartışma her biri 15'er dakikadan altı bölümde yapılacak. Bu bölümlerin başlıkları şöyle:

Trump ve Biden'ın daha önce yaptıkları ve sicilleri

Yüksek Mahkeme

Koronavirüs salgını

Irkçılık karşıtı protestolar ve bazı kentlerde yaşanan şiddet olayları

Seçim güvenliği

Ekonomi

Trump ve Biden'a her soruyu yanıtlamaları için ikişer dakika süre verilecek. Kalan sürede de karşılıklı olarak konuşmalar yapılacak.

İlk tartışmada izleyicilerin dikkatle takip etmesi gereken noktalar neler?

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher'in analizi

Donald Trump'ı artık herkes tanıyor. Spot ışıklarının altında olmak istiyor ve bu alanı domine ediyor. Zayıf ve güçlü tarafları artık birçok Amerikalı tarafından biliniyor. Bu nedenle canlı tartışmalarda gözler daha çok Joe Biden'ın üzerinde olacak.

Biden'ın en önemli işi, kendinden emin ve sağlam bir performans göstermek. 3 Kasım'daki seçimleri kazanmasını sağlayacak kadar çok Amerikalı'yı Oval Ofis'te iyi bir liderlik gösterebileceğine ikna etmesi gerekiyor. Yaşı ve akli durumuyla ilgili kaygıları silmesi, geçmişte kendisi için olumsuz bir imaj çizen gaflarını yapmayaya özen göstermesi lazım.