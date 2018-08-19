ABD bunu konuşuyor! Trump'ın 'Blackwater' planı

Prince'in önerisi kabul edilirse Afganistan savaşında ABD birliklerinin yerini özel paralı askerler alacak - Prince, dikkatleri çekmek için gelecek günlerde medya kampanyası başlatmayı planlıyor - Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir sözcü, Prince'in önerisi üzerinde düşünülmediğini ifade etti
NBC News'da yer alan haberde, Trump’ın, Prince’in Afganistan’daki "savaşı özelleştirme" önerisiyle ilgilendiği öne sürüldü.
Habere göre, Prince'in önerisi kabul edilirse Afganistan savaşında ABD askeri birliklerinin yerini doğrudan Trump'a rapor verecek ABD elçisi için çalışacak özel paralı askerler alacak.
Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin, askeri yetkililerin ve kongre üyelerinin bu öneriyle ilgili endişeli oldukları ifade edildi. Prince, Trump'ın özelleştirme planına karşı çıkan danışmanlarının, Taliban ile barış görüşmeleri için gösterdikleri çabalarla başkana sanki barış çok yakınmış gibi "pembe bir tablo" çizdiklerini öne sürdü.
Danışmanlarının, Trump'ın Afganistan'daki savaşla ilgili sabırsız davranarak Prince'in planı gibi önerileri ciddi şekilde düşünmesinden ya da Afganistan'dan tamamıyla çekilmesinden kaygı duydukları belirtildi.
AA
Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
TSK açıkladı! ABD askerleri ile...
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı
Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi
Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!
İsveç'te inekler çıplaklar plajına girebilecek: İnsanlar kadar ineklerin de hakkı!
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum