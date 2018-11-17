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ABD Büyükelçiliği'nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 13:11 | Son Güncelleme

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Anadolu Kültür Derneği'yle ilişkisi olan akademisyen, gazeteci ve sivil toplum aktivistlerini gözaltına almasından büyük endişe duymaktadır" denildi.

ABD Büyükelçiliği'nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama

Büyükelçiliğin twitter hesabından, dün düzenlenen ve akademisyenlerinde gözaltına alındığı operasyonla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu şekilde:

"Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Anadolu Kültür Derneği'yle ilişkisi olan akademisyen, gazeteci ve sivil toplum aktivistlerini gözaltına almasından büyük endişe duymaktadır. Şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü ile dernek kurma özgürlüğü, her sağlıklı demokrasinin temel unsurlarıdır. ABD.-Türkiye ortaklığı, Türk demokrasisi başarılı olduğunda en güçlü olur. Türkiye'ye, ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, adil yargılama teminatı, yargı bağımsızlığı ve diğer insan hakları ile temel özgürlüklere saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz. ABD, Türkiye'nin Anadolu Kültür ile ilişkili sivil toplum liderlerini gözaltına almasından endişelidir. Türkiye'ye ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz"

DHA

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Anahtar Kelimeler:
ABD gözaltına alınan akademisyenler

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Türkiye nin ne kadar doğru bir iş yaptığı ortaya çıktı .Hem suçlu hem güçlü dedikleri işte bu.güçlü isen istediğin adiliği yapabilirsin.nereden anladınız haksız yere gözaltına alındıklarını.onlarda sizim malınızmı.
Söyleyene bak!İnsan hakları baş ihlalcisi başkalaraına akıl veriyor.Vay be......
siz önce devletinizi kimin yönettiğine karar verin ondan sonra karışın işimize siz kimi destekliyorsanız bu millet biliyor ki onlar haindir
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