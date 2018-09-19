ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu sağlık sorunları gerekçe gösterilerek geçen 25 Temmuz'da ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'u dün (salı) dini kıyafetli bir kişi ile takım elbiseli iki kişi, ziyaret etmişti. Brunson'un evinde yaklaşık bir saat kalan din adamı ile avukatın, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan geldiği ileri sürülmüştü.
Ziyaretle ilgili ABD Büyükelçiliği Sözcüsü, yaptığı açıklamada, din adamı ile avukatın konsolosluk çalışanı olmadığını ifade etti.
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