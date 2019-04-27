"ABD Büyükelçiliği yeniden direnişçilerin ateşi altında kalır"

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Sadr Hareketinin lideri Mukteda es-Sadr, ülkesinin İran-ABD çatışmasına sürüklenmesi halinde ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin kapatılacağı ve buranın yeniden ateş altında kalacağı tehdidinde bulundu.

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemin, Trump ve Netenyahu ile İran arasındaki çatışmaya siyasi ve ideolojik olarak sürüklenmemesi en önem verdiğim konular arasında bulunuyor." ifadesini kullandı.

İki taraftan da Irak'a yönelik müdahalenin arttığını ve derinleştiğini gördüğünü, bu nedenle endişelerinin gün geçtikçe büyüdüğünü belirten Sadr, şunları kaydetti:

"Irak'ın söz konusu çatışma ortamına sürüklenmesi halinde ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılacak. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, direnişçilerin (silahlı milislerinin) yeniden ateşi altında kalır."

- Şii milislerin Suriye'den çekilmesi çağrısı

Sadr, Irak'ın sınırlarının olası ABD-İran çatışmasından korunmasına yönelik olarak da Başbakan Adil Abdulmehdi'nin yönetiminde ulusal ordu ve polis teşkilatından tugaylar oluşturulması gerektiğini ifade etti.