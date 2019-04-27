HABER

"ABD Büyükelçiliği yeniden direnişçilerin ateşi altında kalır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 17:34 | Son Güncelleme

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr: - "Ülkemin, Trump ve Netenyahu ile İran arasındaki çatışmaya siyasi ve ideolojik olarak sürüklenmemesi en önem verdiğim konular arasında bulunuyor" - "Irak'ın çatışma ortamına sürüklenmesi halinde ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılacak. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yeniden direnişçilerin (silahlı milislerinin) ateşi altında kalır"

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Sadr Hareketinin lideri Mukteda es-Sadr, ülkesinin İran-ABD çatışmasına sürüklenmesi halinde ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin kapatılacağı ve buranın yeniden ateş altında kalacağı tehdidinde bulundu.

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemin, Trump ve Netenyahu ile İran arasındaki çatışmaya siyasi ve ideolojik olarak sürüklenmemesi en önem verdiğim konular arasında bulunuyor." ifadesini kullandı.

İki taraftan da Irak'a yönelik müdahalenin arttığını ve derinleştiğini gördüğünü, bu nedenle endişelerinin gün geçtikçe büyüdüğünü belirten Sadr, şunları kaydetti:

"Irak'ın söz konusu çatışma ortamına sürüklenmesi halinde ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılacak. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, direnişçilerin (silahlı milislerinin) yeniden ateşi altında kalır."

- Şii milislerin Suriye'den çekilmesi çağrısı

Sadr, Irak'ın sınırlarının olası ABD-İran çatışmasından korunmasına yönelik olarak da Başbakan Adil Abdulmehdi'nin yönetiminde ulusal ordu ve polis teşkilatından tugaylar oluşturulması gerektiğini ifade etti.

İran ve ABD çatışmasında taraf olmamaları için Suriye'de bulunan Irak'ın Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı grupların acilen ülkeye geri getirilmelerini isteyen Sadr, "Onların orada bulunması Irak'ın söz konusu şiddetli çatışmaya itilmesi demek." değerlendirmesinde bulundu.

Şii lider, Irak ile İran arasında "ülke egemenliklerine saygı duyulması"nı öngören ikili anlaşmalar imzalanması, barış ortamının kısmen de olsa sağlanması için Irak-İran ve Suudi Arabistan arasında da üçlü anlaşma yapılması gerektiğini kaydetti.

Sadr, Irak ve dışındaki Şii mercilerle Ezher ve Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'a da konuyla ilgili resmi heyetler gönderilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Sultangazi evlendirme dairesi önünde silahlı kavga (1)Sultangazi evlendirme dairesi önünde silahlı kavga (1)
Pitbull, girdiği kümeste 14 tavuğu telef ettiPitbull, girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ırak Sadr

En Çok Okunan Haberler

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Tartıştığı eşinin boğazını kesti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti'nin YSK temsilcisinden 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.