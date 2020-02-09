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ABD Büyükelçiliğinden Libya uyarısı: Operasyona hazırlanıyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 09.02.2020 02:34 | Son Güncelleme

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya’da tarafların geniş çaplı askeri operasyonlara hazırlandığı uyarısında bulundu.

ABD Büyükelçiliğinden Libya uyarısı: Operasyona hazırlanıyorlar

ABD büyükelçiliğinin yaptığı yazılı açıklamada, Libya’daki tarafların yakın zamanda büyük çapta askeri adımlar atmaya hazırlandığına ilişkin güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilerin endişeyle karşılandığı belirtildi.

Gerek saldırı ve gerekse önleyici tedbirler olsun, bu türde adımların Berlin Konferansı’nda varılan mutabakatı ihlal edeceğinin altının çizildiği açıklamada, "Tüm tarafları ve dış destekçilerini, bu tür adımların taşıdığı riski iyi düşünmeye ve BM’nin Cenevre’de kalıcı ateşkesi sağlamak üzere liderlik ettiği güvenlik diyaloğuna desteğini artırmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmasıyla petrol zengini Kuzey Afrika ülkesi şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Libya’da Türkiye ve Rusya’nın ortak çağrısıyla 12 Ocak’ta ateşkes devreye girmişti. Ülkede 10 aydır süren savaşı sonlandırmak için uluslararası girişimler son dönemde hız kazanmış, ancak Hafter’e bağlı milisler, son olarak 19 Ocak'ta Berlin Konferansı’nda yapılan ortak ateşkes çağrılarına rağmen, başkente yönelik saldırılarını sürdürmüştü. BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ise 30 Ocak'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) yaptığı sunumda, Libya’da "ateşkesin sadece adının olduğunu" ve 110’un üzerinde ihlal kaydettiklerini açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD büyükelçilik Libya operasyon uyarı

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