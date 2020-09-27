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ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı: Sekiz kenti besleyen su kaynağında tespit edildi

27.09.2020 14:51 | Son Güncelleme

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir su kaynağında beyin yiyen mikroplar bulunmasının ardından Lake Jackson kentinde yaşayanlara musluk suyu içmeme çağırısı yapıldı.

ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı: Sekiz kenti besleyen su kaynağında tespit edildi

Yapılan testler sonucunda suda Naegleria adlı, genellikle ölümcül beyin enfeksiyonlarına yol açıyor.

ABD'de bu amip nedeniyle 2009-18 yılları arasında 34 ölüm kaydedildi.

27 bin nüfusu olan Lake Jackson'ın yetkilileri, su kaynağında dezenfeksiyon çalışması yapıldığını fakat ne zaman tamamlanacağını bilmediklerini söyledi.

Amip ilk olarak Cuma günü tespit edildi. Bunun üzerine sekiz ayrı kentte musluk suyunu sifon dışında kullanmama çağrısı yapıldı.

Bu çağrı diğer kentler için Cumartesi kaldırılırken Lake Jackson'daki uyarı sürüyor.

Yetkililer Cumartesi günü uyarı seviyesini değiştirerek suyun kaynatıldıktan sonra içilebileceğini söyledi.

BURUNDAN GİRİP BEYNE İLERLİYOR

Kent sakinlerinin duş alırken suyun burunlarına girmediklerinden emin olmaları istendi.

Çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin özellikle tehdit altında olduğu açıklandı.

Amip, altı yaşında bir çocuğun bu mikrop nedeniyle ölmesinin ardından yapılan araştırma sonucu su kaynağında tespit edildi.

Dünya genelinde tatlı su kaynaklarında bulunan bu amip vücuda burun yoluyla girdikten sonra beyne ilerliyor.

Enfekte olan kişiler genelde bir hafta içinde hayatını kaybediyor.

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