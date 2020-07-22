HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de cenaze evine saldırı düzenlendi!

ABD’de cenaze evine saldırı düzenlendi!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.07.2020 09:40 | Son Güncelleme

ABD’nin Illinois eyaletinde cenaze evinde düzenlenen törene silahlı saldırının gerçekleştirilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

ABD’de cenaze evine saldırı düzenlendi!

ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde cenaze evine düzenlenen silahlı saldırıda 10’u ağır, 16 kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırıda yaralananların bölgedeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Chicago polisi saldırı ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığını, yaralıların beş farklı bölge hastanesine götürüldüğünü ve durumlarının şu anda ne olduğunun bilinmediğini duyurdu.

Polis, Gresham mahallesindeki Rodos cenaze evinde bir töreninden çıkarken katılımcılarına siyah bir araçtan ateş edildiğini ve saldırıyı yapan kişilerin sayısının şu anda bilinmediğini ve olay yerinde 60 boş mermi kovanının bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
ABD'de çok şiddetli depremABD'de çok şiddetli deprem
Kemik kanseri: Nedenleri, belirtileri, tedavisiKemik kanseri: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

En Çok Okunan Haberler

Pınar Gültekin’in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı

Pınar Gültekin’in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı

Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunanistan alarm durumuna geçti

Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunanistan alarm durumuna geçti

Demet Akalın'ın tepki çeken cinayet yorumuna belediyeden yanıt!

Demet Akalın'ın tepki çeken cinayet yorumuna belediyeden yanıt!

Bornozlu dans! Neredeyse göğsü açılıyordu

Bornozlu dans! Neredeyse göğsü açılıyordu

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

İlginizi Çekebilir

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Diğer Haberler
ABD'de çok şiddetli deprem

ABD'de çok şiddetli deprem

Kral kabine toplantısına hastaneden katıldı!

Kral kabine toplantısına hastaneden katıldı!

Hırvatistan'daki toplu mezarda 814 kişinin kalıntısına ulaşıldı

Hırvatistan'daki toplu mezarda 814 kişinin kalıntısına ulaşıldı

Kızının reşit olmayan erkek arkadaşını yıllarca taciz etti

Kızının reşit olmayan erkek arkadaşını yıllarca taciz etti

Yeni Zelanda'da, çalışanıyla ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı

Çalışanıyla ilişki yaşayan Göçmen Bakanı görevden alındı

ABD ve Yunanistan savunma bakanları telefonda görüştü

ABD ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz görüşmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.