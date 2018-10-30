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ABD'de doğanlara vatandaşlık hakkı kaldırılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 30.10.2018 14:13 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de doğan ancak aileleri ABD vatandaşı olmayan bebeklere verilen ABD vatandaşlığı hakkını kaldıracağı açıkladı.

ABD'de doğanlara vatandaşlık hakkı kaldırılıyor

Trump, doğum yoluyla ABD vatandaşlığı hakkı veren yasayı kaldıracak bir kararname imzalayacağını söyledi.

Trump tarafından 'saçma, gülünç' diye nitelenen bu uygulama, Kongre tarafından 1868 yılında kabul edilmiş olan ABD Anayasası'nın 14. ek maddesine dayanıyor. İçsavaş sonrası yapılan bu anayasa değişikliği, ABD'de doğmuş herkesi vatandaş kabul ediyor.

SİZİ ABD'YE SOKMAYACAĞIM

Orta Amerika'dan harekete geçip Meksika'da ilerleyen binlerce göçmenin ABD'yi istilaya geldiğini söyleyerek 5200 askeri güney sınırına gönderenTrump, "Ordu sizi bekliyor" diye gözdağı vermesinin ardından "Hepinizi çadır kentlere tıkarım" tehdidinde bulundu.

Fox News'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, 6 Kasım'daki Kongre seçimleri öncesi göçmen karşıtı söylem ve icraatlarını iyice tırmandırdı.

"Yakalıyoruz, serbest bırakmıyoruz. Ama onlar buraya geçmek istiyorsa bunu bile yapmayacağız. Bu ülkeye girmelerine izin vermeyeceğiz. Sığınma başvurusunda bulunurlarsa davaları görülen dek onları tutacağız" diyen Trump, göçmenleri tutumak için çadır kentler inşa edilmesi emrini vereceğini, bunların da 'çok hoş' olacağını söyledi.

Ama sığınma başvurusunun sonucunu beklerken gözaltında tutulanların kalacağı yapılar için 'yüz milyonlarca dolar harcamayacağının' altını çizen Trump, şunları söyledi:

"Her yere çadırlar kuracağız… Onlar da bekleyecekler, sığınma başvuruları kabul edilmezse çekip gidecekler.


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ABD vatandaşlık Doğum hakkı Trump yasa

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