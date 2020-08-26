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ABD'de Jacob Blake protestolarında kanlı gün! 2 kişi öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2020 13:24 | Son Güncelleme

ABD’nin Kenosha kentinde Jacob Blake için başlayan protestolarda iki kişi vurularak öldürüldü.

ABD'de Jacob Blake protestolarında kanlı gün! 2 kişi öldürüldü

ABD, siyahi Amerikalı Jacob Blake'in polis tarafından vurulması sonrası başlayan protestolarda, Kenosha kentinde iki kişi vurularak öldürüldü.

ABD’nin Wisconsin eyaletinde polis tarafından vurulan siyahi Jacob Blake için başlayan protestoların şiddeti artmaya devam ediyor.

ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde polisin, siyahi Jacob Blake’e 7 el ateş açmasının ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Blake’in felçli kaldığı bildirildi.

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Gelişmelerin ardından protestolar devam ediyor. Protestocuların Kenosha’da devam eden gösterilerde kamyon ve arabaları ateşe verdikleri görülürken yakılan çöp kovasını benzin istasyonuna sürdükleri de kameralara yansıdı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Protestoların şiddetinin artırarak eyalet geneline yayılması üzerine Wisconsin Valisi Tony Evers acil durum ilan etti.

NE OLMUŞTU ?

Wisconsin’in Kenosha kentinde polis, ‘aile içi olay’ ihbarı alarak olay yerine gitti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, siyahi Jacob Blake’in aracına binmeye giderken, polisin ise kıyafetinden çekerek on durdurmaya çalıştığı; daha sonra da 7 el ateş açtığı görüldü. ABD medyasına konuşan görgü tanıkları, Blake’in gelen ihbarla bir ilgisi olmadığını tartışan iki kadını ayırmak için orada olduğunu öne sürmüştü.

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