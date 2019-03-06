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ABD'de ormanda kaybolan kız çocukları 44 saat sonra bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2019 11:15 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaletinde evlerinin yakınındaki ormanlık alanda kaybolan 5 ve 8 yaşındaki kız kardeşler 44 saat sonra bulundu. İki kız kardeşin gofretlerle beslenip, paketleri sayesinde bulunmaları akıllara dünyaca ünlü 'Hansel ve Gretel' masalını getirdi.

ABD'de ormanda kaybolan kız çocukları 44 saat sonra bulundu

ABD'nin California eyaletinde 8 yaşındaki Leia ve 5 yaşındaki kız kardeşi Caroline Carrico, 2 gün önce yürüyüşe çıkmak üzere gittikleri ormanda kaybolmuştu. Humboldt County Şerif Ofisi, ormanda kaybolduktan 44 saat sonra küçük kız kardeşlere ulaşıldığını açıkladı.

Humboldt County Şerifi William Honsal, çocukların gençlik kulübünde aldıkları eğitim sayesinde sağlıklı bir şekilde bulunduklarını söyledi. Honsal, ayak izlerinin ve müsli bar paketlerinin kız kardeşleri bulmakta yardımcı olduğunu belirtti.

Leia, "Evden çıkmamıza izin yoktu. Biz sadece ormanda biraz gezmek istemiştik. Ekmek yerine yanımıza bol bol gofret aldık" dedi. İki kardeş annelerini görünce sevinçten ağlamaya başladı.

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