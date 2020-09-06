ABD’de polis şiddeti sonrası felç kalan Blake ilk kez konuştu

Gün boyu süren protestolar, saat 20.00'den itibaren uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma yasağına rağmen devam etmişti.

Blake'in eşi Laquisha Booker ise polisin ateş açtığında üç çocuğunun da aracın arka koltuğunda olduğunu ve bu sırada çocukların çığlık attığını ifade etti.

Akşam saatlerinde oğlunun polis tarafından sekiz defa vurulduğunu öğrendiğini aktaran babası, 18 dakika sonra ise olayın kayda alındığı sosyal medyada yer alan videoyu izlediğini kaydetti.

Blake'in babası, pazar günü öğleden sonra polis tarafından ağır yaralanan oğluyla aynı gün sabah saatlerinde telefonda görüştüğünü belirterek, Blake'in, oğlunun 8'inci doğum günü için hazırlık yaptığını dile getirdi.

Amerikan medyasına konuşan Blake 'in babası, oğlunun vücudunda sekiz kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını söyledi.

Polisin göz yaşartıcı gaz bombası attığı göstericiler kentin sokaklarına yayılarak gece boyunca yüzlerce arabanın camlarını kırarak bazı binaları ateşe vermişti.

Mahkeme binası dışında polisin müdahale etmediği yüzlerce gösterici, ''Adalet yoksa barış da yok'' sloganları ile bazı araba galerilerinin otoparkında bulunan lüks araçları tahrip ederken, belediyeye ait bazı araçlarla bir hapishaneyi ateşe vermişti.

Anadolu Ajansı kameralarına yansıyan görüntülerde, belediyeye ait bir çöp arabasının da göstericiler tarafından ateşe verildiği kaydedilmişti.

POLİS KURŞUNUYLA AĞIR YARALANDI

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda siyahi Jacob Blake ağır yaralanmıştı.

Sosyal medyada yer alan bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında ise arkasından defalarca ateş ettiği görülmüştü.

Polisin açıklamasına göre, polis, "aile içi bir olay" gerekçesiyle gelen ihbar üzerine olay yerine gitmişti.

Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etmişti.