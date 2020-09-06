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ABD’de polis şiddeti sonrası felç kalan Blake ilk kez konuştu

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2020 17:07 | Son Güncelleme

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin arkadan vurarak ağır yaraladığı siyahi Jacob Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı bildirildi.

ABD’de polis şiddeti sonrası felç kalan Blake ilk kez konuştu

Amerikan medyasına konuşan Blake'in babası, oğlunun vücudunda sekiz kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını söyledi.

Blake'in babası, pazar günü öğleden sonra polis tarafından ağır yaralanan oğluyla aynı gün sabah saatlerinde telefonda görüştüğünü belirterek, Blake'in, oğlunun 8'inci doğum günü için hazırlık yaptığını dile getirdi.

Akşam saatlerinde oğlunun polis tarafından sekiz defa vurulduğunu öğrendiğini aktaran babası, 18 dakika sonra ise olayın kayda alındığı sosyal medyada yer alan videoyu izlediğini kaydetti.

Blake'in eşi Laquisha Booker ise polisin ateş açtığında üç çocuğunun da aracın arka koltuğunda olduğunu ve bu sırada çocukların çığlık attığını ifade etti.

Polisin Blake'i arkadan vurması sonrası Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar, sokağa çıkma yasağına rağmen gece boyunca devam etmişti.

Gün boyu süren protestolar, saat 20.00'den itibaren uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma yasağına rağmen devam etmişti.

Kenosha mahkeme binasının önünde toplanan protestocular, binaya girmeye çalışınca polisin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Polisin göz yaşartıcı gaz bombası attığı göstericiler kentin sokaklarına yayılarak gece boyunca yüzlerce arabanın camlarını kırarak bazı binaları ateşe vermişti.

Mahkeme binası dışında polisin müdahale etmediği yüzlerce gösterici, ''Adalet yoksa barış da yok'' sloganları ile bazı araba galerilerinin otoparkında bulunan lüks araçları tahrip ederken, belediyeye ait bazı araçlarla bir hapishaneyi ateşe vermişti.

Anadolu Ajansı kameralarına yansıyan görüntülerde, belediyeye ait bir çöp arabasının da göstericiler tarafından ateşe verildiği kaydedilmişti.

POLİS KURŞUNUYLA AĞIR YARALANDI

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda siyahi Jacob Blake ağır yaralanmıştı.

Sosyal medyada yer alan bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında ise arkasından defalarca ateş ettiği görülmüştü.

Polisin açıklamasına göre, polis, "aile içi bir olay" gerekçesiyle gelen ihbar üzerine olay yerine gitmişti.

Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etmişti.

ÜÇ ÇOCUĞU POLİS TARAFINDAN VURULDUĞUNU GÖRDÜ

Wisconsin Valisi Tony Evers, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Blake'in gündüz vakti arkasından defalarca vurulduğunu belirterek "Henüz tüm ayrıntılara sahip olmasak da kesin olarak bildiğimiz şey şu ki o, eyaletimizde veya ülkemizde kolluk kuvvetlerinde görevli kişilerin ellerinde vurulan, yaralanan veya acımasızca öldürülen ilk kişi değil." ifadesini kullanmıştı.

Avukat Benjamin Crump da Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğunu ve o sırada üç çocuğunun da arabada bulunduğunu belirtmişti.

Crump, "(Çocukları) Bir polisin babalarını vurduğunu gördüler. Sonsuza kadar travma geçirmiş olacaklar. Çocuklarımız daha iyisini hak ediyor." ifadesini kullanmıştı.

YÜZLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etmişti.

Olayların ardından Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirilmişti.

Mayısta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucunda siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 aydan uzun süren şiddet içerikli gösteriler yaşanmıştı.


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