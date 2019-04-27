HABER

ABD'de sinagoga saldırı: Çok sayıda yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2019 23:24 | Son Güncelleme

ABD'nin San Diego kentinde, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nın son gününde bir sinagoga silahlı saldırı olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı ve olayla ilgili de 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'de sinagoga saldırı: Çok sayıda yaralı var

San Diego Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 11.30'da (TSİ 21.30) Congregation Chabad adlı sinagogda silahlı saldırı olduğu ve olaya müdahale edildiği belirtildi.

Amerikan basınına yansıyan haberlerde ise saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi. Yetkililerden ise ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

San Diego Şerif Ofisinden ilerleyen saatlerde yapılan bir başka açıklamada ise olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı ve sorgulandığı kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Yahudiler için kutsal kabul edilen ve 19 Nisan Cuma günü başlayan Hamursuz Bayramı bugün sona eriyor.

(AA)

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
ABD’ye Baharda Kış GeldiABD’ye Baharda Kış Geldi
‘İklim Değişikliğinin Yaratacağı Felaketleri Önlemek İçin 12 Yıl Kaldı’‘İklim Değişikliğinin Yaratacağı Felaketleri Önlemek İçin 12 Yıl Kaldı’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD sinagog saldırı Son dakika

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya iki milyon başıboş kediyi öldürmek için havadan zehirli sosis atıyor

Avustralya iki milyon kediyi öldürmek için havadan zehirli sosis atıyor

Putin'den İdlib'e askeri operasyon açıklaması

Putin'den İdlib'e askeri operasyon açıklaması

Sri Lanka'da polis bir eve baskın düzenledi: 6'sı çocuk 15 ölü

Sri Lanka'da polis bir eve baskın düzenledi: 6'sı çocuk 15 ölü

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlıklarını sürdürüyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlıklarını sürdürüyor

Cami saldırısı sonrası Yeni Zelanda'da 'Ramazan' kararı

Cami saldırısı sonrası Yeni Zelanda'da 'Ramazan' kararı

Trump, ABD’nin Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması’ndan çekileceğini duyurdu

Trump duyurdu! ABD, BM Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.