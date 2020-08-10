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ABD'de sokaklar yine karıştı! Lüks mağazalar yağmalandı: 100'den fazla gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 23:34 | Son Güncelleme

ABD’nin Chicago kentinde vatandaşlar lüks mağazaları yağmaladı. Polis, 100’den fazla kişiyi gözaltına aldı.

ABD'de sokaklar yine karıştı! Lüks mağazalar yağmalandı: 100'den fazla gözaltı var

ABD’de şiddet olaylarına ve protestolara her geçen gün yenisi ekleniyor. Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde polis ekipleri Pazar günü yerel saatle gece 02:30’da Englewood Mahallesi’ne bir şahsı gözaltına almak için gittiği sırada ateş açıldı.

YÜZLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Ateşe karşılık veren polisler 1 kişiyi yaralarken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Çıkan çatışmanın ardından polisin bir çocuğu vurarak öldürdüğü iddiası üzerine yüzlerce kişi sokaklara döküldü.

LÜKS MAĞAZALAR YAĞMALANDI

Göstericiler, çıkan olaylarda şehrin alışveriş bölgesi olarak bilinen Magnificent Mile’da bulunan lüks mağazaların camlarını kırarak yağmaladı. Bazı bölgelerde ise eylemcilerin üzerine ateş açıldı. Olayların büyümesinin ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

100'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINDA

Chicago Polis Departmanı Sözcüsü David Brown yaptığı açıklamada, olayların gece yarısından sonra başladığını aktardı. Brown, çıkan olaylarda 100’den fazla kişinin yağma, düzensiz davranış ve farklı suçlar nedeniyle gözaltına alındığını açıklarken, 13 memurun da yaralandığını dile getirdi. (İHA)

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