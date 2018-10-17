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ABD'de Suudi Arabistan'a silah ambargosu teklifi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2018 20:32 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisinde, Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan'a tüm silah satışlarının ve yardımların durdurulması için yasa tasarısı sunuldu.

ABD'de Suudi Arabistan'a silah ambargosu teklifi

Demokrat vekil, Temsilciler Meclisine resmen sunduğu yasa tasarısıyla ilgili açıklamasını Twitter hesabından yaptı. McGovern, açıklamasında, "Bakan Pompeo, Suudi Arabistan Hükümetinin 'Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması veya öldürülmesine ilişkin emir veya direktif vermediğini' tescil edene kadar Suudi Arabistan'a tüm askeri yardım ve satışların yasaklanması için Temsilciler Meclisine yasa tasarısını resmen sundum." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi, tasarının içeriğini henüz kamuoyu ile paylaşmazken, tasarıya şu ana kadar 6 Demokrat ve 2 Cumhuriyetçi temsilcinin de destek verdiği belirtildi. Dış İlişkiler Komitesine sunulan tasarının hem komitede hem de mecliste oylanıp kabul edilebilmesi için çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin desteğini de alması gerekiyor.

TRUMP YÖNETİMİNİ KAŞIKÇI KONUSUNDA ELEŞTİRDİ

Trump yönetimini Kaşıkçı konusunda eleştiren bazı Cumhuriyetçi meclis üyeleri ve senatörler, konunun bir an önce aydınlatılması ve gerekirse Riyad yönetimine karşı sert tedbirlerin alınması gerektiği yönünde birçok açıklama yapmışlardı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu, olayın üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesinin ardından Suudi Arabistan’a yollamıştı. Pompeo, Riyad’da yaptığı üst düzey görüşmelerin ardından Ankara’ya geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı ABD Temsilciler Meclisi

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