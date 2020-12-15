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ABD'de tedirgin eden rakam! 1.6 milyondan fazla çocuk Covid-19’a yakalandı

15.12.2020 22:09 | Son Güncelleme:
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ABD'de tedirgin eden rakam! 1.6 milyondan fazla çocuk Covid-19’a yakalandı

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastanesi Derneği’nin son verilerine göre, ABD’de koronavirüs salgının başlangıcından bu yana yaklaşık 1 milyon 640 bin çocuğa Covid-19 teşhisi konduğu belirtildi.

Koronavirüs salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD’de vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

1 MİLYON 640 BİN ÇOCUĞA TEŞHİS KONULDU

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastanesi Derneği’nin son verilerine göre, ABD’de koronavirüs salgının başlangıcından bu yana yaklaşık 1 milyon 640 bin çocuğa Covid-19 teşhisi konduğu belirtildi. AAP, 3-10 Aralık tarihleri arasında toplam 178 bin 823 çocukta Covid-19 tespit edildiğini ve bunun en yüksek haftalık artış olduğunu aktardı.

ABD’de 26 Kasım’dan 10 Aralık’a kadar çocuklar arasındaki Covid-19 vakalarında yüzde 23 artış oldu. Çocuklar, ABD’deki toplam vaka sayısının yüzde 12,2’sini oluşturuyor. APP’ye göre, ABD’de 100 bin çocuk başına 2 bin 179 vaka bildiriliyor.

"DAHA FAZLA VERİ TOPLAMAYA İHTİYAÇ VAR"

APP, rapor edilen toplam hastaneye yatışların yüzde 1,2’si ile 2,9’unu ve tüm Covid-19’a bağlı ölümlerin yüzde 0 ile 0,21’ini çocuklar oluşturduğunu açıkladı. APP, "Şu anda, Covid-19’a bağlı şiddetli semptomlar çocuklar arasında nadir görülüyor. Ancak, pandeminin çocuklar üzerindeki uzun vadeli etkileri üzerine acil olarak daha fazla veri toplamaya ihtiyaç var. Virüsün uzun vadede enfekte çocukların fiziksel sağlıklarının yanı sıra duygusal ve zihinsel sağlıklarına etkileri araştırılmalı” açıklamasında bulundu.

ABD’de toplam vaka sayısı 16 milyon 993 bin 506’ya, toplam can kaybı ise 309 bin 46’ya ulaştı. (İHA)

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