HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de Temyiz Mahkemesi, Flynn'in hakkındaki suçlamaların "acilen düşürülmesi" talebini reddetti

ABD'de Temyiz Mahkemesi, Flynn'in hakkındaki suçlamaların "acilen düşürülmesi" talebini reddetti

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2020 21:31 | Son Güncelleme

Washington DC Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in, Rusya soruşturması kapsamında hakkındaki suçlamaların düşürülmesi sürecinin bir an önce tamamlanması için davanın yargıcına baskı yapılması talebini reddetti.

ABD'de Temyiz Mahkemesi, Flynn'in hakkındaki suçlamaların "acilen düşürülmesi" talebini reddetti

Mahkeme, Flynn'in, Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan'ın kendisi hakkındaki suçlamaları düşürmesi için zorlanmasına ve davanın bir an önce kapatılmasına yönelik dilekçesini reddetti.

Flynn'in avukatları dilekçede, Yargıç Sullivan'ın, davanın düşürülmesine ilişkin bir denetleme yapılması ve ek duruşma talep etmesinin usule uygun olmadığını savunurken, konunun Yüksek Mahkemeye taşınmaması halinde, Yargıç Sullivan, Adalet Bakanlığının Flynn hakkındaki suçlamaları düşürmesi adımı hakkında bir yargılama süreci yürütebilecek.

FLYNN HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Trump'ın seçim döneminde de yakından çalıştığı Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonrasında 13 Şubat 2017'de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.

Flynn, Aralık 2017'de hakkında açılan soruşturma kapsamında özel savcılıkla anlaşma yoluna giderek Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti.

Flynn'in avukatları, ocakta müvekkillerinin Rusya soruşturması çerçevesinde FBI'a yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla ilgili verdiği ifadeyi geri çekmek için harekete geçmişti.

FBI'IN FLYNN'İ YALAN BEYANA ZORLADIĞINA DAİR BELGELER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Amerikan basınına 29 Nisan'da sızan ve Flynn'in avukatlarının Adalet Bakanlığından teslim aldığı belirtilen yeni belgeler, FBI yetkililerinin 2017'deki görüşme için hazırlanırken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanına cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunup bulunmamak ve uyarırlarsa bunun ne zaman yapılması gerektiği konusunu istişare ettiğini göstermişti.

Belgeler, yetkililerin görüşmeden önce Flynn'in kendilerine yalan söylemesi üzerine kafa yorduğunu ortaya koyarken, kimliği belirlenemeyen bir kişinin el yazısı notlarında amacın bir yalanı kışkırtmak olup olmadığı üzerinde düşünüldüğü görülmüştü.

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada Flynn'e yönelik davanın düşürüleceğini açıklamıştı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
İspanya'da korkutan rakam! Hafta sonunda 23 bin 572 yeni vakaİspanya'da korkutan rakam! Hafta sonunda 23 bin 572 yeni vaka
Aşure günü ne zaman 2020? Aşure günü orucu ne zaman tutulur?Aşure günü ne zaman 2020? Aşure günü orucu ne zaman tutulur?
En Çok Okunan Haberler
Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamasına Türkiye'den yanıt
Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamasına Türkiye'den yanıt
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Orhan hakkında flaş karar
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Orhan hakkında flaş karar
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
'Acun'u yatağıma attım'
'Acun'u yatağıma attım'
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
İlginizi Çekebilir
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Diğer Haberler
Hamas: İsrail ile Gazze’deki gerginliği sona erdirmek için anlaşma sağlandı
Hamas ile İsrail arasında anlaşma sağlandı
İtalya'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları yeniden binin altında
İtalya'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları yeniden binin altında
Irak, Türkiye’ye yapılan uçuşları 1 Ekim’e kadar askıya aldı
Türkiye’ye yapılan uçuşları 1 Ekim’e kadar askıya aldılar
İspanya'da hafta sonunda Kovid-19 vakaları 23 bin 572 arttı
İspanya'da korkutan rakam! Hafta sonunda 23 bin 572 yeni vaka
KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle "dışarıda çalışmaya" sınırlama getirildi
KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma sınırlaması getirildi
ABD'deki başkanlık yarışında Biden önde, Trump arayı kapatıyor
Biden-Trump yarışında ara kapanıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.