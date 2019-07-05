ABD'de yanlış kişinin yaşam destek ünitesi kapatıldı!

Yaşanan bu karışıklığın iki taraf için de yıkıcı olduğunu söyleyen aile, Brittman'ın parmak izi en başta alınsaydı bütün bunların yaşanmayacağı görüşünde.

Alfonso Bennett için cenaze merasimlerinin hazırlandığı esnada ise öldüğü zannedilen Alfonso Bennett bir barbeküde aniden ortaya çıktı.

Aile ise, tedavisine cevap vermeyen yakınlarının yaşam destek ünitesinin sonlandırılmasına karar verdi ve hasta bir süre sonra öldü.

Bir süredir yakınlarını arayan Bennett ailesine ise, hastaneden gelen bir telefonla Alfonso Bennett'in bulunduğu ve yoğun bakımda olduğu bilgisi verildi.

ABD Chicago'da bir arabanın altında ağır yaralı, çıplak ve yüzü tanınmayacak hale getirilmiş bir şekilde bulunan 69 yaşındaki Elisha Brittman'ın kimliği, kaldırıldığı hastanede Alfonso Bennett zannedildi.

Ailesi tarafından ölümüne karar verilen Bennett'in kız kardeşi Rosie Brooks, dün düzenlenen basın toplantısında "Onlara Alfonso'nun kimliğinin nasıl tespit edildiğini sorduğumda Chicago polisi aracılığıyla yapıldığını söylediler. İçimde bir yerde ise onu tanıyamamıştım" dedi.

Brooks ayrıca, "Eğer parmak izi en başta alınsaydı bugün burada olmayacaktık" ifadelerini kullandı.

Eyalet senatosu üyesi Patricia Van Pelt de, bilinçsiz bir kişinin parmak izleriyle tanımlanmasını gerektiren yasaları çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

'SÜRECİN HER YÖNÜYLE İLGİLENEN DEDEKTİFLERİMİZ VAR'



Chicago Polis Departmanı İletişim Müdür Anthony Guglielmi ise, Twitter hesabından geçen ay yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:

"Hastaneye kaldırılma sürecinden ailenin bilgilendirilmesine kadar olayın gerçekleşmesine yol açan sürecin her yönüyle ilgilenen dedektiflerimiz var."

Öte yandan polis tarafından yapılan bir diğer açıklamada, ailenin parmak izi tespiti talebinde bulunmadığı ve hastanedeki kişiyi yakınları olarak tespit ettikleri belirtildi.

Öte yandan, Mercy Hospital sözcülerinden biri ise konuyla ilgili olarak konuşmayı reddetti.

